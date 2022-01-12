В Кремле сравнили новую волну коронавируса с войной

12 января 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Новую волну коронавируса в Кремле сравнили с «надвигающейся войной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новую волну заболеваемости коронавирусом в Кремле сравнили с «надвигающейся войной». Защититься от нее можно только путем вакцинации и ревакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время общения с журналистами. «Ясно, что планка заболеваемости будет высокой. Это очевидно. Это специфика штамма „Омикрон“. Вместе с тем мы имеем предварительные данные, что он протекает легче, и, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но изрядный задел прочности необходим. Уверенным можно быть в одном: те, кто привьются, и те, кто прививался больше полугода назад, сделают бустер, сделают себе и своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны», — заявил Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин провел 12 января совещание с правительством, на котором обсудил текущую ситуацию с распространением коронавируса. Также он поручил организовать максимальную подготовку к росту заболеваемости из-за штамма «Омикрон», который ожидается в ближайшие недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новую волну заболеваемости коронавирусом в Кремле сравнили с «надвигающейся войной». Защититься от нее можно только путем вакцинации и ревакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время общения с журналистами. «Ясно, что планка заболеваемости будет высокой. Это очевидно. Это специфика штамма „Омикрон“. Вместе с тем мы имеем предварительные данные, что он протекает легче, и, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но изрядный задел прочности необходим. Уверенным можно быть в одном: те, кто привьются, и те, кто прививался больше полугода назад, сделают бустер, сделают себе и своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны», — заявил Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин провел 12 января совещание с правительством, на котором обсудил текущую ситуацию с распространением коронавируса. Также он поручил организовать максимальную подготовку к росту заболеваемости из-за штамма «Омикрон», который ожидается в ближайшие недели.