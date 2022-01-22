Мишустин создал план по борьбе с COVID, которого требовал Путин

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить стоимость ПЦР-тестов Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России по поручению президента РФ Владимира Путина появятся новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности — новым штаммом «Омикрон». Документ об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса „Омикрон“. Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», — отмечается в документе.

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Какие меры будут предприняты:

  • Федеральный фонд обязательного медицинского страхования до 24 января обеспечит передачу результатов экспертизы качества медпомощи, которая оказывается больным, в региональные минздравы. ФФОМС также будет еженедельно отчитываться о проделанной работе;
  • Региональные минздравы проанализируют полученные данные проведут соответствующую работу с медицинскими организациями;
  • Минздрав и Минцифры до 24 января должны будут направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122).
  • Студенты медицинских вузов и колледжей смогут быть привлечены для работы в колл-центрах, на горячих линиях, которые консультируют по вопросам коронавируса. На это выделят 300 млн рублей;
  • Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить стоимость ПЦР-тестов. Срок — до 1 февраля.

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В России по поручению президента РФ Владимира Путина появятся новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности — новым штаммом «Омикрон». Документ об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса „Омикрон“. Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», — отмечается в документе. Какие меры будут предприняты:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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