Мишустин создал план по борьбе с COVID, которого требовал Путин

Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить стоимость ПЦР-тестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России по поручению президента РФ Владимира Путина появятся новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности — новым штаммом «Омикрон». Документ об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса „Омикрон“. Руководители регионов должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», — отмечается в документе.

Какие меры будут предприняты:

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования до 24 января обеспечит передачу результатов экспертизы качества медпомощи, которая оказывается больным, в региональные минздравы. ФФОМС также будет еженедельно отчитываться о проделанной работе;

Региональные минздравы проанализируют полученные данные проведут соответствующую работу с медицинскими организациями;

Минздрав и Минцифры до 24 января должны будут направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122).

Студенты медицинских вузов и колледжей смогут быть привлечены для работы в колл-центрах, на горячих линиях, которые консультируют по вопросам коронавируса. На это выделят 300 млн рублей;

Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить стоимость ПЦР-тестов. Срок — до 1 февраля.