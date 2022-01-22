Как изменится размер оплаты больничных и правила их оформления. Нововведения 2022 года

23 января 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Деньги заболевшему сотруднику поступят после закрытия листка нетрудоспособности Фото: Анна Майорова © URA.RU В этом году выплаты по больничному листу для трудящихся россиян изменятся. Так, максимальная выплата болеющему сотруднику составляет более 2,5 тысяч рублей за каждый день болезни. «Выплата по больничному зависит от суммы зарплаты и страхового стажа работника. На максимальное пособие могут рассчитывать те, у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а страховой стаж больше восьми лет», — отмечает «Российская газета». Что изменится в больничных работников: Максимальная выплата по болезни составит 2572 рубля в день, минимальная — 456 рублей. При болезни в две недели максимальный размер пособия составит 31,3 тысячи рублей;

При страховом стаже от 5 до 8 лет размер выплаты по больничному составит 80% от среднего заработка, а при страховом стаже до 5 лет — 60%;

Чтобы получить больше пособия, можно менять периоды учета дохода. Таким образом, доход с двух календарных лет можно заменить на один или два других года, если сотрудник в это время находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком;

Выплаты по больничному начисляются автоматически после закрытия листка нетрудоспособности;

Заявлений на выплату не требуется, а врачи оформляют больничные в электронном виде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В этом году выплаты по больничному листу для трудящихся россиян изменятся. Так, максимальная выплата болеющему сотруднику составляет более 2,5 тысяч рублей за каждый день болезни. «Выплата по больничному зависит от суммы зарплаты и страхового стажа работника. На максимальное пособие могут рассчитывать те, у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а страховой стаж больше восьми лет», — отмечает «Российская газета». Что изменится в больничных работников: Максимальная выплата по болезни составит 2572 рубля в день, минимальная — 456 рублей. При болезни в две недели максимальный размер пособия составит 31,3 тысячи рублей; При страховом стаже от 5 до 8 лет размер выплаты по больничному составит 80% от среднего заработка, а при страховом стаже до 5 лет — 60%; Чтобы получить больше пособия, можно менять периоды учета дохода. Таким образом, доход с двух календарных лет можно заменить на один или два других года, если сотрудник в это время находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком; Выплаты по больничному начисляются автоматически после закрытия листка нетрудоспособности; Заявлений на выплату не требуется, а врачи оформляют больничные в электронном виде.