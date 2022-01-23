Байден намерен отправить тысячи военных в Восточную Европу

24 января 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

В Белом доме изучают возможность развертывания войск США как можно ближе к России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Американский президент Джо Байден рассматривает возможность отправки в страны Прибалтики и Восточной Европы до пяти тысяч военных. Это связано с опасениями Белого дома касательно якобы возможного вторжения России в Украину. О планах Вашингтона пишет газета New York Times, ссылаясь на представителей администрации Байдена. «Президент Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов у союзников по НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Это является расширением американского военного присутствия на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину, по словам представителей администрации», — пишет New York Times. В прошедшую субботу представители Пентагона предоставили Байдену варианты переброски сил США как можно ближе к российским границам. Но ни один из них не предусматривает развертывание американских войск на территории самой Украины, уточняет издание. «Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после болезненного ухода Америки из Афганистана прошлым летом спустя 20 лет», — заключила газета. Ранее член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол предлагал провести военные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, чтобы показать президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается вторгаться в эту страну. Как уточняет телеканал 360, сейчас США ведут гибридную войну против РФ, чтобы «выставить страну агрессором и политическим изгоем». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский президент Джо Байден рассматривает возможность отправки в страны Прибалтики и Восточной Европы до пяти тысяч военных. Это связано с опасениями Белого дома касательно якобы возможного вторжения России в Украину. О планах Вашингтона пишет газета New York Times, ссылаясь на представителей администрации Байдена. «Президент Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов у союзников по НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Это является расширением американского военного присутствия на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину, по словам представителей администрации», — пишет New York Times. В прошедшую субботу представители Пентагона предоставили Байдену варианты переброски сил США как можно ближе к российским границам. Но ни один из них не предусматривает развертывание американских войск на территории самой Украины, уточняет издание. «Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после болезненного ухода Америки из Афганистана прошлым летом спустя 20 лет», — заключила газета. Ранее член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол предлагал провести военные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, чтобы показать президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается вторгаться в эту страну. Как уточняет телеканал 360, сейчас США ведут гибридную войну против РФ, чтобы «выставить страну агрессором и политическим изгоем».