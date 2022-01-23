В США призвали к военным учениям в Европе, чтобы запугать Путина

24 января 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Провести совместные учения хотят с целью демонстрации главе РФ серьезных намерений стран Европы Фото: Минобороны России новость из сюжета Война на Украине В США предложили провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии для демонстрации президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. С такой инициативой выступил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол. «Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (войск — прим. URA,RU). Думаю, что все это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед „Талибаном“ (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU), когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — заявил Маккол в эфире телеканала CBS. Ранее сообщалось, что США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. Однако США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США предложили провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии для демонстрации президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. С такой инициативой выступил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол. «Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (войск — прим. URA,RU). Думаю, что все это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед „Талибаном“ (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU), когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — заявил Маккол в эфире телеканала CBS. Ранее сообщалось, что США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. Однако США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат.