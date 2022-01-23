В США призвали к военным учениям в Европе, чтобы запугать Путина

В США предложили провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии для демонстрации президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. С такой инициативой выступил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.
«Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (войск — прим. URA,RU). Думаю, что все это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед „Талибаном“ (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU), когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — заявил Маккол в эфире телеканала CBS.
Ранее сообщалось, что США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. Однако США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат.
В США предложили провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии для демонстрации президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. С такой инициативой выступил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол. «Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (войск — прим. URA,RU). Думаю, что все это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед „Талибаном“ (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU), когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — заявил Маккол в эфире телеканала CBS. Ранее сообщалось, что США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. Однако США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат.