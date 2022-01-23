23 января 2022

В США призвали к военным учениям в Европе, чтобы запугать Путина

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Инженерные подразделения Южного военного округа провели тактико-специальное учения в Ростовской области в преддверии Дня инженерных войск, дым, военные, война, маскировка
Провести совместные учения хотят с целью демонстрации главе РФ серьезных намерений стран Европы Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В США предложили провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии для демонстрации президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. С такой инициативой выступил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.

«Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (войск — прим. URA,RU). Думаю, что все это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед „Талибаном“ (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU), когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — заявил Маккол в эфире телеканала CBS.

Ранее сообщалось, что США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. Однако США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат.

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В США предложили провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии для демонстрации президенту РФ Владимиру Путину серьезности и решимости по вопросу агрессии на Украине. С такой инициативой выступил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол. «Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (войск — прим. URA,RU). Думаю, что все это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед „Талибаном“ (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — прим. URA.RU), когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — заявил Маккол в эфире телеканала CBS. Ранее сообщалось, что США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. Однако США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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