Лавров озвучил детали переговоров с США

21 января 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что США так и не обозначили свою позицию по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном по безопасности его коллега не представил позицию американской стороны. По словам Лаврова, США пообещали дать письменный ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом глава МИДа РФ заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. «Я не услышал ни одного аргумента, который бы обосновывал американскую позицию по вопросу, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности-озабоченности-озабоченности. Наша озабоченность по поводу реальных фактов: накачиванию Украины вооружением, направлением сотен западных военных инструкторов, Евросоюз не хочет отставать от НАТО и хочет создать свою военно-тренировочную миссию на Украине. Это будет интересный поворот в амбициях ЕС. Видимо, хочет напомнить о себе», — сказал Лавров на пресс-конференцию, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24». Министр подчеркнул, что эта встреча была промежуточной. По словам Лаврова, американская сторона пообещала на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности. Лавров и Блинкен проводили переговоры по безопасности 21 января в Женеве. Саммит длился меньше, чем планировалось. За день до встречи госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном по безопасности его коллега не представил позицию американской стороны. По словам Лаврова, США пообещали дать письменный ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом глава МИДа РФ заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. «Я не услышал ни одного аргумента, который бы обосновывал американскую позицию по вопросу, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности-озабоченности-озабоченности. Наша озабоченность по поводу реальных фактов: накачиванию Украины вооружением, направлением сотен западных военных инструкторов, Евросоюз не хочет отставать от НАТО и хочет создать свою военно-тренировочную миссию на Украине. Это будет интересный поворот в амбициях ЕС. Видимо, хочет напомнить о себе», — сказал Лавров на пресс-конференцию, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24». Министр подчеркнул, что эта встреча была промежуточной. По словам Лаврова, американская сторона пообещала на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности. Лавров и Блинкен проводили переговоры по безопасности 21 января в Женеве. Саммит длился меньше, чем планировалось. За день до встречи госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом.