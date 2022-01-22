22 января 2022
21 января 2022
20 января 2022

В ЯНАО за сутки выявили более 600 зараженных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество заболевших коронавирусом стремительно растет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За сутки в ЯНАО коронавирусом заразились более 600 человек. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа.

«В Ямало-Ненецком АО на 24.01 613 случаев заболевания коронавирусом. Из них 581 в муниципальных образованиях, 32 на месторождениях и производственных объектах», — говорится в сообщении канала «ЯМАЛ. Официально».

Более 300 человек были госпитализированы с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 29 человек, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 10 человек.

Количество заболевших коронавирусом стремительно растет. В выходные в ЯНАО выявили 477 случаев заражения, что двукратно побило суточный рекорд заболевших в регионе. До этого максимальным количеством было 288 человек осенью 2020 года.

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За сутки в ЯНАО коронавирусом заразились более 600 человек. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа. «В Ямало-Ненецком АО на 24.01 613 случаев заболевания коронавирусом. Из них 581 в муниципальных образованиях, 32 на месторождениях и производственных объектах», — говорится в сообщении канала «ЯМАЛ. Официально». Более 300 человек были госпитализированы с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 29 человек, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 10 человек. Количество заболевших коронавирусом стремительно растет. В выходные в ЯНАО выявили 477 случаев заражения, что двукратно побило суточный рекорд заболевших в регионе. До этого максимальным количеством было 288 человек осенью 2020 года.
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