В ЯНАО за сутки выявили более 600 зараженных COVID

Количество заболевших коронавирусом стремительно растет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки в ЯНАО коронавирусом заразились более 600 человек. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа.

«В Ямало-Ненецком АО на 24.01 613 случаев заболевания коронавирусом. Из них 581 в муниципальных образованиях, 32 на месторождениях и производственных объектах», — говорится в сообщении канала «ЯМАЛ. Официально».

Более 300 человек были госпитализированы с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 29 человек, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 10 человек.

Количество заболевших коронавирусом стремительно растет. В выходные в ЯНАО выявили 477 случаев заражения, что двукратно побило суточный рекорд заболевших в регионе. До этого максимальным количеством было 288 человек осенью 2020 года.