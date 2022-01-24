Генпрокурор подключился к расследованию рэкета с военных РФ. Документ

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, вывеска, табличка, генеральная прокуратура рф, генеральная прокуратура российской федерации
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненному прокурору Кузбасса провести проверку поборов с военных в Юрге Фото:

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с вымогательствами у военных в городе Юрга Кемеровской области. Об этом говорится в официальном ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Государственной Думы Максима Иванова.

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации рассмотрено ваше обращение в связи с публикациями в средствах массовой информации о случаях вымогательства и иных неправомерных действиях в отношении военнослужащих в г. Юрга Кемеровской области — Кузбасса», — говорится в документе.

В Генпрокуратуре РФ поручили прокурору Кемеровской области провести проверку, сведений опубликованных в СМИ, а также информировать о ходе проверки депутатов Госдумы РФ.

Ранее стало известно, что полиция повторно задержала лидера банды вымогателей у военнослужащих юргинского гарнизона Мудариса Тартыкова. 30 декабря после резонансной публикации URA.RU его отправили в СИЗО. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), предусматривающая наказание до семи лет лишения свободы.

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Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с вымогательствами у военных в городе Юрга Кемеровской области. Об этом говорится в официальном ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Государственной Думы Максима Иванова. «По поручению Генерального прокурора Российской Федерации рассмотрено ваше обращение в связи с публикациями в средствах массовой информации о случаях вымогательства и иных неправомерных действиях в отношении военнослужащих в г. Юрга Кемеровской области — Кузбасса», — говорится в документе. В Генпрокуратуре РФ поручили прокурору Кемеровской области провести проверку, сведений опубликованных в СМИ, а также информировать о ходе проверки депутатов Госдумы РФ. Ранее стало известно, что полиция повторно задержала лидера банды вымогателей у военнослужащих юргинского гарнизона Мудариса Тартыкова. 30 декабря после резонансной публикации URA.RU его отправили в СИЗО. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), предусматривающая наказание до семи лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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