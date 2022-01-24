Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненному прокурору Кузбасса провести проверку поборов с военных в Юрге Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с вымогательствами у военных в городе Юрга Кемеровской области. Об этом говорится в официальном ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Государственной Думы Максима Иванова.

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации рассмотрено ваше обращение в связи с публикациями в средствах массовой информации о случаях вымогательства и иных неправомерных действиях в отношении военнослужащих в г. Юрга Кемеровской области — Кузбасса», — говорится в документе.

В Генпрокуратуре РФ поручили прокурору Кемеровской области провести проверку, сведений опубликованных в СМИ, а также информировать о ходе проверки депутатов Госдумы РФ.

Ранее стало известно, что полиция повторно задержала лидера банды вымогателей у военнослужащих юргинского гарнизона Мудариса Тартыкова. 30 декабря после резонансной публикации URA.RU его отправили в СИЗО. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), предусматривающая наказание до семи лет лишения свободы.

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