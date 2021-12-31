Лидер банды, обложившей данью военных, задержан после текста URA.RU

31 декабря 2021 в 14:06 Размер текста - 17 +

Ранее Тартыкова уже задерживали, но затем отпустили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После расследования URA.RU полиция задержала Мудариса Тартыкова — одного из подозреваемых в вымогательствах у военнослужащих гарнизона в Юрге Кемеровской области. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах региона. «В четверг, 30 декабря, стало известно, что Мудариса Тартыкова, которого подозревают в вымогательствах у военных в Юрге, задержала полиция. При себе у него нашли наркотики, а его тонированный автомобиль без номеров вновь изъяли», — рассказал собеседник агентства. По его словам, основанием для меры пресечения стало заявление еще одного потерпевшего. Получить оперативный комментарий от пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области не удалось. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ведомства. В феврале 2021 года Мудариса Тартыкова и еще несколько человек уже задерживали в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам вымогательства у военнослужащих-контрактников, проходящих службу в военной части в городе Юрга Кемеровской области. Однако в декабре Тартыков вышел из СИЗО и, по словам местных жителей, вновь взялся за старое дело. После публикации URA.RU о системе поборов с военных жителями Юрги, в правоохранительных органах Кемеровской области начались проверки, итогом которых и стало повторное задержание фигуранта уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После расследования URA.RU полиция задержала Мудариса Тартыкова — одного из подозреваемых в вымогательствах у военнослужащих гарнизона в Юрге Кемеровской области. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах региона. «В четверг, 30 декабря, стало известно, что Мудариса Тартыкова, которого подозревают в вымогательствах у военных в Юрге, задержала полиция. При себе у него нашли наркотики, а его тонированный автомобиль без номеров вновь изъяли», — рассказал собеседник агентства. По его словам, основанием для меры пресечения стало заявление еще одного потерпевшего. Получить оперативный комментарий от пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области не удалось. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ведомства. В феврале 2021 года Мудариса Тартыкова и еще несколько человек уже задерживали в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам вымогательства у военнослужащих-контрактников, проходящих службу в военной части в городе Юрга Кемеровской области. Однако в декабре Тартыков вышел из СИЗО и, по словам местных жителей, вновь взялся за старое дело. После публикации URA.RU о системе поборов с военных жителями Юрги, в правоохранительных органах Кемеровской области начались проверки, итогом которых и стало повторное задержание фигуранта уголовного дела.