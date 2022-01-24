В ДНР заявили о наличии американского оружия в регионе

Украина готовит наступление на Донбасс, заявил Денис Пушилин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Американские противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР), в связи с чем вооруженные силы ДНР перешли в режим повышенной боевой готовности. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

«Противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса. Идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые. Поэтому ДНР находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно», — передает слова Пушилина РИА «Новости».

Ранее на официальном сайте НАТО сообщили, что Альянс стягивает дополнительные силы к границам Украины на случай «агрессии» со стороны России. В НАТО также разрешили странам Балтии начать поставки американского оружия на Украину.

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