В ДНР заявили о наличии американского оружия в регионе

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Украина готовит наступление на Донбасс, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Американские противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР), в связи с чем вооруженные силы ДНР перешли в режим повышенной боевой готовности. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

«Противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса. Идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые. Поэтому ДНР находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно», — передает слова Пушилина РИА «Новости».

Ранее на официальном сайте НАТО сообщили, что Альянс стягивает дополнительные силы к границам Украины на случай «агрессии» со стороны России. В НАТО также разрешили странам Балтии начать поставки американского оружия на Украину.

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Американские противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донецкой народной республики (ДНР), в связи с чем вооруженные силы ДНР перешли в режим повышенной боевой готовности. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. «Противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса. Идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые. Поэтому ДНР находится в режиме повышенной готовности, потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно», — передает слова Пушилина РИА «Новости». Ранее на официальном сайте НАТО сообщили, что Альянс стягивает дополнительные силы к границам Украины на случай «агрессии» со стороны России. В НАТО также разрешили странам Балтии начать поставки американского оружия на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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