НАТО направляет свою армию к Украине

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Силы НАТО наращивают военное присутствие вокруг Украины Фото:

Страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Альянса.

«Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников. Это связано с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», — сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что Дания отправила боевой фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Латвию. Испания также направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и планирует отправить истребители в Болгарию. Во Франции заявили о готовности ввести в Румынию войска под командование Альянса. Нидерланды направили в Болгарию несколько боевых истребителей для усиления воздушного патрулирования в регионе.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен отправить в Восточную Европу несколько тысяч военных из-за опасения агрессии со стороны России. Великобритания уже направила на Украину солдат элитного подразделения рейнджеров. В НАТО также разрешили странам Балтии начать поставки американского оружия на Украину.

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Страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Альянса. «Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников. Это связано с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», — сообщается на сайте НАТО. Отмечается, что Дания отправила боевой фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Латвию. Испания также направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и планирует отправить истребители в Болгарию. Во Франции заявили о готовности ввести в Румынию войска под командование Альянса. Нидерланды направили в Болгарию несколько боевых истребителей для усиления воздушного патрулирования в регионе. Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен отправить в Восточную Европу несколько тысяч военных из-за опасения агрессии со стороны России. Великобритания уже направила на Украину солдат элитного подразделения рейнджеров. В НАТО также разрешили странам Балтии начать поставки американского оружия на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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