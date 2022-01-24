НАТО направляет свою армию к Украине

24 января 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Силы НАТО наращивают военное присутствие вокруг Украины Фото: официальный сайт Министерств обороны Великобритании Страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Альянса. «Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников. Это связано с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», — сообщается на сайте НАТО. Отмечается, что Дания отправила боевой фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Латвию. Испания также направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и планирует отправить истребители в Болгарию. Во Франции заявили о готовности ввести в Румынию войска под командование Альянса. Нидерланды направили в Болгарию несколько боевых истребителей для усиления воздушного патрулирования в регионе. Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен отправить в Восточную Европу несколько тысяч военных из-за опасения агрессии со стороны России. Великобритания уже направила на Украину солдат элитного подразделения рейнджеров. В НАТО также разрешили странам Балтии начать поставки американского оружия на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Альянса. «Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников. Это связано с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», — сообщается на сайте НАТО. Отмечается, что Дания отправила боевой фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Латвию. Испания также направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и планирует отправить истребители в Болгарию. Во Франции заявили о готовности ввести в Румынию войска под командование Альянса. Нидерланды направили в Болгарию несколько боевых истребителей для усиления воздушного патрулирования в регионе. Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен отправить в Восточную Европу несколько тысяч военных из-за опасения агрессии со стороны России. Великобритания уже направила на Украину солдат элитного подразделения рейнджеров. В НАТО также разрешили странам Балтии начать поставки американского оружия на Украину.