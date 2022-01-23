23 января 2022
22 января 2022
21 января 2022

Мэра Челябинска наградили медалью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова (в центре) получила медаль за поддержку РПЦ

Главу Челябинска Наталью Котову 24 января наградили медалью «За благие труды». Об этом сообщает URA.RU пресс-служба мэрии.

«Почетную награду Наталье Котовой вручил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Это знак признательности за поддержку Русской Православной Церкви», — заявили в пресс-службе.

В челябинской епархии отметили, что Котова всегда подключается к вопросам, где необходима помощь муниципалитета. Речь идет о правовых и земельных вопросах, о помощи при благоустройстве территорий возле храмов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главу Челябинска Наталью Котову 24 января наградили медалью «За благие труды». Об этом сообщает URA.RU пресс-служба мэрии. «Почетную награду Наталье Котовой вручил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Это знак признательности за поддержку Русской Православной Церкви», — заявили в пресс-службе. В челябинской епархии отметили, что Котова всегда подключается к вопросам, где необходима помощь муниципалитета. Речь идет о правовых и земельных вопросах, о помощи при благоустройстве территорий возле храмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...