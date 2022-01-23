Мэра Челябинска наградили медалью

Наталья Котова (в центре) получила медаль за поддержку РПЦпресс-служба мэрии Челябинска
Главу Челябинска Наталью Котову 24 января наградили медалью «За благие труды». Об этом сообщает URA.RU пресс-служба мэрии.
«Почетную награду Наталье Котовой вручил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Это знак признательности за поддержку Русской Православной Церкви», — заявили в пресс-службе.
В челябинской епархии отметили, что Котова всегда подключается к вопросам, где необходима помощь муниципалитета. Речь идет о правовых и земельных вопросах, о помощи при благоустройстве территорий возле храмов.
Главу Челябинска Наталью Котову 24 января наградили медалью «За благие труды». Об этом сообщает URA.RU пресс-служба мэрии. «Почетную награду Наталье Котовой вручил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Это знак признательности за поддержку Русской Православной Церкви», — заявили в пресс-службе. В челябинской епархии отметили, что Котова всегда подключается к вопросам, где необходима помощь муниципалитета. Речь идет о правовых и земельных вопросах, о помощи при благоустройстве территорий возле храмов.