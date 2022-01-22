В школе №48 Кургана подготовка к последнему звонку учеников 11 классов обернулась скандалом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завуча по воспитательной работе школы №48 Кургана обвинили в оскорблении учеников и классного руководителя 11-го класса. Об этом говорится в анонимном сообщении, размещенном в курганском паблике «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». По сообщению проводится служебная проверка.

«В средней общеобразовательной школе №48 г. Кургана завуч по воспитательной работе, по совместительству классный руководитель 11 класса, обозвала классного руководителя параллельного 11 класса „овцой“, а самих детей — „тупым стадом“. Произошло это по причине того, что ученики репетировали танец для выпускного, якобы, не уведомив ее об этом. На видео ниже слышно, как ученица спокойно и уважительно разговаривает с учителем, а та, в свою очередь, отвечает ей в крайне агрессивной манере», — говорится в анонимном сообщении.

На записи педагог на повышенных тонах говорит с детьми. «Последний звонок для двух классов, не выделяя никого. Почему-то вы решили, что последний звонок для вас. Педагог-организатор тоже был крайне удивлен, никакого вальса в сценарии нет. Танцуйте где хотите, когда хотите, но не на последнем звонке», — говорит женщина. Позже более спокойным тоном она поясняет, что по сценарию последнего звонка для двух классов отведено всего 22 минуты из-за противоэпидемических ограничений.

В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка. «По результатам проверки будут сделаны выводы. Если данный факт найдет подтверждение, к педагогу будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе мэрии.

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