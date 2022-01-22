22 января 2022
21 января 2022

Завуча курганской школы обвинили в оскорблении учеников. Аудио

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Цуканова Николая и врио губернатора Шумкова Вадима в Далматовский монастырь. Шадринск, девочки, школьники, образование, ученики, школьные парты, ученические тетради
В школе №48 Кургана подготовка к последнему звонку учеников 11 классов обернулась скандалом Фото:

Завуча по воспитательной работе школы №48 Кургана обвинили в оскорблении учеников и классного руководителя 11-го класса. Об этом говорится в анонимном сообщении, размещенном в курганском паблике «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». По сообщению проводится служебная проверка.

«В средней общеобразовательной школе №48 г. Кургана завуч по воспитательной работе, по совместительству классный руководитель 11 класса, обозвала классного руководителя параллельного 11 класса „овцой“, а самих детей — „тупым стадом“. Произошло это по причине того, что ученики репетировали танец для выпускного, якобы, не уведомив ее об этом. На видео ниже слышно, как ученица спокойно и уважительно разговаривает с учителем, а та, в свою очередь, отвечает ей в крайне агрессивной манере», — говорится в анонимном сообщении.

На записи педагог на повышенных тонах говорит с детьми. «Последний звонок для двух классов, не выделяя никого. Почему-то вы решили, что последний звонок для вас. Педагог-организатор тоже был крайне удивлен, никакого вальса в сценарии нет. Танцуйте где хотите, когда хотите, но не на последнем звонке», — говорит женщина. Позже более спокойным тоном она поясняет, что по сценарию последнего звонка для двух классов отведено всего 22 минуты из-за противоэпидемических ограничений.

В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка. «По результатам проверки будут сделаны выводы. Если данный факт найдет подтверждение, к педагогу будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе мэрии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Завуча по воспитательной работе школы №48 Кургана обвинили в оскорблении учеников и классного руководителя 11-го класса. Об этом говорится в анонимном сообщении, размещенном в курганском паблике «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». По сообщению проводится служебная проверка. «В средней общеобразовательной школе №48 г. Кургана завуч по воспитательной работе, по совместительству классный руководитель 11 класса, обозвала классного руководителя параллельного 11 класса „овцой“, а самих детей — „тупым стадом“. Произошло это по причине того, что ученики репетировали танец для выпускного, якобы, не уведомив ее об этом. На видео ниже слышно, как ученица спокойно и уважительно разговаривает с учителем, а та, в свою очередь, отвечает ей в крайне агрессивной манере», — говорится в анонимном сообщении. На записи педагог на повышенных тонах говорит с детьми. «Последний звонок для двух классов, не выделяя никого. Почему-то вы решили, что последний звонок для вас. Педагог-организатор тоже был крайне удивлен, никакого вальса в сценарии нет. Танцуйте где хотите, когда хотите, но не на последнем звонке», — говорит женщина. Позже более спокойным тоном она поясняет, что по сценарию последнего звонка для двух классов отведено всего 22 минуты из-за противоэпидемических ограничений. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка. «По результатам проверки будут сделаны выводы. Если данный факт найдет подтверждение, к педагогу будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...