24 января 2022
22 января 2022

Пермский химический завод выплатит рекордные дивиденды

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На выплату дивидендов «Метафракс» направит свыше 4 млрд рублей Фото:

ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермский край), председателем совета директоров которого является депутат заксобрания Армен Гарслян, выплатит рекордные дивиденды — свыше 4,1 млрд рублей. Решение принято на заседании совета директоров компании, сообщается в СБИС.

«Направить на выплату дивидендов часть не распределенной прибыли прошлых лет в сумме 4 110 449 084 рублей (14 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию)», — говорится в сообщении. В июне 2021 года «Метафракс» решил направить на выплату дивидендов 1 млрд рублей — по 3,41 рубля на акцию.

В 2020 году предприятие не направляло не распределенную прибыль на выплату дивидендов. По данным «Коммерсант-Прикамье», средства было предложено направить на поддержку действующего производства и персонал, а также на реализуемые инвестпроекты. Крупнейшим акционером ПАО «Метафракс» является АО «Метахолдинг», принадлежащее бизнесмену Сейфеддину Рустамову.

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ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермский край), председателем совета директоров которого является депутат заксобрания Армен Гарслян, выплатит рекордные дивиденды — свыше 4,1 млрд рублей. Решение принято на заседании совета директоров компании, сообщается в СБИС. «Направить на выплату дивидендов часть не распределенной прибыли прошлых лет в сумме 4 110 449 084 рублей (14 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию)», — говорится в сообщении. В июне 2021 года «Метафракс» решил направить на выплату дивидендов 1 млрд рублей — по 3,41 рубля на акцию. В 2020 году предприятие не направляло не распределенную прибыль на выплату дивидендов. По данным «Коммерсант-Прикамье», средства было предложено направить на поддержку действующего производства и персонал, а также на реализуемые инвестпроекты. Крупнейшим акционером ПАО «Метафракс» является АО «Метахолдинг», принадлежащее бизнесмену Сейфеддину Рустамову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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