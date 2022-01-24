Пермский химический завод выплатит рекордные дивиденды

ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермский край), председателем совета директоров которого является депутат заксобрания Армен Гарслян, выплатит рекордные дивиденды — свыше 4,1 млрд рублей. Решение принято на заседании совета директоров компании, сообщается в СБИС.
«Направить на выплату дивидендов часть не распределенной прибыли прошлых лет в сумме 4 110 449 084 рублей (14 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию)», — говорится в сообщении. В июне 2021 года «Метафракс» решил направить на выплату дивидендов 1 млрд рублей — по 3,41 рубля на акцию.
В 2020 году предприятие не направляло не распределенную прибыль на выплату дивидендов. По данным «Коммерсант-Прикамье», средства было предложено направить на поддержку действующего производства и персонал, а также на реализуемые инвестпроекты. Крупнейшим акционером ПАО «Метафракс» является АО «Метахолдинг», принадлежащее бизнесмену Сейфеддину Рустамову.
ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермский край), председателем совета директоров которого является депутат заксобрания Армен Гарслян, выплатит рекордные дивиденды — свыше 4,1 млрд рублей. Решение принято на заседании совета директоров компании, сообщается в СБИС. «Направить на выплату дивидендов часть не распределенной прибыли прошлых лет в сумме 4 110 449 084 рублей (14 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию)», — говорится в сообщении. В июне 2021 года «Метафракс» решил направить на выплату дивидендов 1 млрд рублей — по 3,41 рубля на акцию. В 2020 году предприятие не направляло не распределенную прибыль на выплату дивидендов. По данным «Коммерсант-Прикамье», средства было предложено направить на поддержку действующего производства и персонал, а также на реализуемые инвестпроекты. Крупнейшим акционером ПАО «Метафракс» является АО «Метахолдинг», принадлежащее бизнесмену Сейфеддину Рустамову.