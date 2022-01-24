В Берлине подрались дипломаты из Восточной Европы

Четверо дипломатов получили травмы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ресторане итальянской кухни в Берлине произошла массовая драка с участием дипломатов из Восточной Европы. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Изначально группа вела вполне приятный вечер, причем среди дипломатических работников выделялся пожилой мужчина (в полиции потом сообщили, что речь идет о 80-летнем иностранце). Однако в ресторанном дворике гости чего-то не поделили и в ход пошли кулаки. В итоге было четверо человек получили травмы разной степени тяжести», — сообщает Bild.

В комментариях к новости пользователи сообщают, что в драке принимали участие двое польских дипломатов и шесть представителей России. Официального подтверждения этой информации нет. Местная полиция начала расследование.