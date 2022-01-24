Генсек НАТО планирует отправить боевые группы в Черное море

Генсек НАТО отметил, что хоть альянс и вступает в диалог с Россией, однако он не поступится со своими базовыми принципамиФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Члены североатлантического альянса задумали направить дополнительные боевые группы НАТО в Восточную Европу и Черноморский регион для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты», — сказал на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции. Под юго-восточным флангом имеются в виду черноморские страны НАТО — Турция, Румыния и Болгария.
По словам генсека, НАТО — оборонительный альянс. Он заверил, что развертывание военных сил в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает развитию диалога с ней, а лишь защищает и обороняет союзников. Столтенберг добавил, что члены НАТО продолжают призывать Россию к диалогу в Совете Россия-НАТО. Также он пообещал, что будет усиливать сотрудничество со Швецией и Финляндией, так как именно эти государства «могут определять свое будущее. Не Россия и не кто-либо другой».
Ранее стало известно, что союзники по НАТО переводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительные корабли и истребители к границам Украины. На сайте НАТО сообщается, что это делают по причине того, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине.
Члены североатлантического альянса задумали направить дополнительные боевые группы НАТО в Восточную Европу и Черноморский регион для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты», — сказал на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции. Под юго-восточным флангом имеются в виду черноморские страны НАТО — Турция, Румыния и Болгария. По словам генсека, НАТО — оборонительный альянс. Он заверил, что развертывание военных сил в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает развитию диалога с ней, а лишь защищает и обороняет союзников. Столтенберг добавил, что члены НАТО продолжают призывать Россию к диалогу в Совете Россия-НАТО. Также он пообещал, что будет усиливать сотрудничество со Швецией и Финляндией, так как именно эти государства «могут определять свое будущее. Не Россия и не кто-либо другой». Ранее стало известно, что союзники по НАТО переводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительные корабли и истребители к границам Украины. На сайте НАТО сообщается, что это делают по причине того, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине.