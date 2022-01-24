Генсек НАТО планирует отправить боевые группы в Черное море

24 января 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО отметил, что хоть альянс и вступает в диалог с Россией, однако он не поступится со своими базовыми принципами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Члены североатлантического альянса задумали направить дополнительные боевые группы НАТО в Восточную Европу и Черноморский регион для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты», — сказал на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции. Под юго-восточным флангом имеются в виду черноморские страны НАТО — Турция, Румыния и Болгария. По словам генсека, НАТО — оборонительный альянс. Он заверил, что развертывание военных сил в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает развитию диалога с ней, а лишь защищает и обороняет союзников. Столтенберг добавил, что члены НАТО продолжают призывать Россию к диалогу в Совете Россия-НАТО. Также он пообещал, что будет усиливать сотрудничество со Швецией и Финляндией, так как именно эти государства «могут определять свое будущее. Не Россия и не кто-либо другой». Ранее стало известно, что союзники по НАТО переводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительные корабли и истребители к границам Украины. На сайте НАТО сообщается, что это делают по причине того, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены североатлантического альянса задумали направить дополнительные боевые группы НАТО в Восточную Европу и Черноморский регион для защиты стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты», — сказал на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции. Под юго-восточным флангом имеются в виду черноморские страны НАТО — Турция, Румыния и Болгария. По словам генсека, НАТО — оборонительный альянс. Он заверил, что развертывание военных сил в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает развитию диалога с ней, а лишь защищает и обороняет союзников. Столтенберг добавил, что члены НАТО продолжают призывать Россию к диалогу в Совете Россия-НАТО. Также он пообещал, что будет усиливать сотрудничество со Швецией и Финляндией, так как именно эти государства «могут определять свое будущее. Не Россия и не кто-либо другой». Ранее стало известно, что союзники по НАТО переводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительные корабли и истребители к границам Украины. На сайте НАТО сообщается, что это делают по причине того, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине.