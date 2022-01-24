Истребитель США упал при посадке в Южно-Китайское море

Американский истребитель упал в море при посадкеФото: depositphotos.com
Американский истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Об этом сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.
«Инцидент с F-35С Lightning II… произошел при посадке на палубе, когда „Карл Винсон“ проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сказано в пресс-релизе.
Известно, что пилот сейчас находится в «стабильном состоянии». Кроме него получили ранения семь моряков. Трое из них уже эвакуированы в клинике в Маниле на Филиппинах. Еще четверым помогли на борту авианосца.
Американский истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Об этом сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота. «Инцидент с F-35С Lightning II… произошел при посадке на палубе, когда „Карл Винсон“ проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сказано в пресс-релизе. Известно, что пилот сейчас находится в «стабильном состоянии». Кроме него получили ранения семь моряков. Трое из них уже эвакуированы в клинике в Маниле на Филиппинах. Еще четверым помогли на борту авианосца.