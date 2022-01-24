Истребитель США упал при посадке в Южно-Китайское море

25 января 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Американский истребитель упал в море при посадке Фото: depositphotos.com Американский истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Об этом сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота. «Инцидент с F-35С Lightning II… произошел при посадке на палубе, когда „Карл Винсон“ проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сказано в пресс-релизе. Известно, что пилот сейчас находится в «стабильном состоянии». Кроме него получили ранения семь моряков. Трое из них уже эвакуированы в клинике в Маниле на Филиппинах. Еще четверым помогли на борту авианосца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Об этом сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота. «Инцидент с F-35С Lightning II… произошел при посадке на палубе, когда „Карл Винсон“ проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сказано в пресс-релизе. Известно, что пилот сейчас находится в «стабильном состоянии». Кроме него получили ранения семь моряков. Трое из них уже эвакуированы в клинике в Маниле на Филиппинах. Еще четверым помогли на борту авианосца.