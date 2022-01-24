24 января 2022

Истребитель США упал при посадке в Южно-Китайское море

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Клипарт depositphotos.com, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, самолет f-35 lightning
Американский истребитель упал в море при посадке Фото:

Американский истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Об этом сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.

«Инцидент с F-35С Lightning II… произошел при посадке на палубе, когда „Карл Винсон“ проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сказано в пресс-релизе.

Известно, что пилот сейчас находится в «стабильном состоянии». Кроме него получили ранения семь моряков. Трое из них уже эвакуированы в клинике в Маниле на Филиппинах. Еще четверым помогли на борту авианосца.

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Американский истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Об этом сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота. «Инцидент с F-35С Lightning II… произошел при посадке на палубе, когда „Карл Винсон“ проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сказано в пресс-релизе. Известно, что пилот сейчас находится в «стабильном состоянии». Кроме него получили ранения семь моряков. Трое из них уже эвакуированы в клинике в Маниле на Филиппинах. Еще четверым помогли на борту авианосца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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