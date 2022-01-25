В Госдуме хотят освободить городские власти от важных штрафов

У администраций поселений не хватает средств для исполнений решения суда, объяснил депутат Ярослав Нилов Фото: Илья Московец © URA.RU

Органы местного самоуправления в России следует освободить от административных штрафов, которые им выписывают за неисполнение требований пожарной и промышленной безопасности, правил строительства и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, уточнил один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

Парламентарий уточнил, что в 2019 году в РФ были приняты поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за неисполнение должниками решений судов. «Согласно законодательству, органы местного самоуправления подлежат регистрации в качестве юрлиц. Поэтому к ним, как к юрлицам, также применяется эта мера наказания, что является недопустимым», — поделился с «Известиям» Нилов.

Депутат уточнил, что муниципалитеты не могут выполнить требования по исполнительным листам из-за нехватки средств в бюджетах. Нилов считает, что исполнение решения суда может вогнать администрации населенных пунктов в долги, поэтому нужно отказаться от штрафов для муниципалитетов.

Другой автор законопроекта, депутат Анатолий Грешников, заявил, что органам местного самоуправления приходится брать кредиты, чтобы исполнить решение суда. При этом полностью освобождать от штрафов муниципалитеты тоже нельзя — чиновники перестанут работать, считает парламентарий. С ним согласен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, наказывать штрафами нужно не сами органы местного самоуправления, а конкретных виновных чиновников.

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