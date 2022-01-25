В США обсуждают изменение закона о санкциях против России

Законопроект о санкциях США против России могут изменить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группа сенаторов от демократической и республиканской партий США возобновляет санкции против РФ из-за опасений вторжения в Украину. Об этом сообщает американское издание Politico.

В ходе переговоров между демократами и республиканцами обсуждалось внесение поправок, позволяющих предоставить Украине больше помощи для укрепления безопасности. Также рассматривалась возможность наделения президента США Джо Байдена полномочиями по немедленным санкциям.

Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что российский газопровод «Северный поток — 2» остается самым большим камнем преткновения в этой теме. Переговоры пока находятся на самой ранней стадии.

В США рассмотрят новый проект экономических санкций в отношении России, с такой инициативой выступил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс. Москву нужно лишить долларовых транзакций в случае нападения на Киев, передает «Царьград» заявление главы США Джо Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о необходимости немедленного введения санкций против Москвы. Россия никогда не угрожала народу Украины, ответил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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