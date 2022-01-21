21 января 2022

В США рассмотрят новый проект санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Новые санкции могут затронуть «Северный поток — 2», Владимира Путина и других российских лидеров Фото:

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс предложил ввести карательные экономические санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«Грегори Микс представил закон, который налагает карательные экономические и другие последствия на Россию, если она продолжит вторгаться или подрывать суверенитет Украины. Этот законопроект дополняет инициативу сената о защите суверенитета Украины от 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

Проект Микса предлагает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», российской добывающей промышленности, не менее трех российских финансовых организаций, президента России Владимира Путина и других лидеров страны. Также законопроект предполагает запрет на все операции с новым российским долгом, ускоренную помощь в обеспечении безопасности для Украины, противодействие российской дезинформации и киберактивности и отказ от национальной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против России. Глава США Джо Байден предупредил о введении санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

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Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс предложил ввести карательные экономические санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба комитета. «Грегори Микс представил закон, который налагает карательные экономические и другие последствия на Россию, если она продолжит вторгаться или подрывать суверенитет Украины. Этот законопроект дополняет инициативу сената о защите суверенитета Украины от 2022 года», — говорится в пресс-релизе. Проект Микса предлагает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», российской добывающей промышленности, не менее трех российских финансовых организаций, президента России Владимира Путина и других лидеров страны. Также законопроект предполагает запрет на все операции с новым российским долгом, ускоренную помощь в обеспечении безопасности для Украины, противодействие российской дезинформации и киберактивности и отказ от национальной безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против России. Глава США Джо Байден предупредил о введении санкций против России в случае ее вторжения на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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