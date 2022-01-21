В США рассмотрят новый проект санкций против России

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс предложил ввести карательные экономические санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
«Грегори Микс представил закон, который налагает карательные экономические и другие последствия на Россию, если она продолжит вторгаться или подрывать суверенитет Украины. Этот законопроект дополняет инициативу сената о защите суверенитета Украины от 2022 года», — говорится в пресс-релизе.
Проект Микса предлагает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», российской добывающей промышленности, не менее трех российских финансовых организаций, президента России Владимира Путина и других лидеров страны. Также законопроект предполагает запрет на все операции с новым российским долгом, ускоренную помощь в обеспечении безопасности для Украины, противодействие российской дезинформации и киберактивности и отказ от национальной безопасности.
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс предложил ввести карательные экономические санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба комитета. «Грегори Микс представил закон, который налагает карательные экономические и другие последствия на Россию, если она продолжит вторгаться или подрывать суверенитет Украины. Этот законопроект дополняет инициативу сената о защите суверенитета Украины от 2022 года», — говорится в пресс-релизе. Проект Микса предлагает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», российской добывающей промышленности, не менее трех российских финансовых организаций, президента России Владимира Путина и других лидеров страны. Также законопроект предполагает запрет на все операции с новым российским долгом, ускоренную помощь в обеспечении безопасности для Украины, противодействие российской дезинформации и киберактивности и отказ от национальной безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против России. Глава США Джо Байден предупредил о введении санкций против России в случае ее вторжения на Украину.