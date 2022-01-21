Зеленский потребовал ввести санкции против России «прямо сейчас»

21 января 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Зеленский просит Запад не дожидаться вторжения России на Украину Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного введения новых западных санкций в отношении Москвы. По его словам, дожидаться вторжения России на Украину не надо. «Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете после эскалации?» — сказал Зеленский в интервью The Washington Post. «Я поддерживаю введение санкций сейчас», — подчеркнул он. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что в случае вторжения РФ на Украину Москву ждут не виданные до этого санкции. Если российские военные пересекут границы Украины, Вашингтон нанесет серьезный удар по экономике России, обещал он. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь сообщал, что все 30 членов Альянса решительно настроены против возможного вторжения России в соседнюю страну. В этом случае они готовы предпринять жесткие меры в отношении РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного введения новых западных санкций в отношении Москвы. По его словам, дожидаться вторжения России на Украину не надо. «Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете после эскалации?» — сказал Зеленский в интервью The Washington Post. «Я поддерживаю введение санкций сейчас», — подчеркнул он. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что в случае вторжения РФ на Украину Москву ждут не виданные до этого санкции. Если российские военные пересекут границы Украины, Вашингтон нанесет серьезный удар по экономике России, обещал он. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь сообщал, что все 30 членов Альянса решительно настроены против возможного вторжения России в соседнюю страну. В этом случае они готовы предпринять жесткие меры в отношении РФ.