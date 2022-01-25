Япония и НАТО согласились ввести санкции против РФ

Япония намерена запретить импорт природного газа из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Япония и страны НАТО собираются ввести санкции против России в случае эскалации на Украине. Например, альянс согласился ввести «беспрецедентный пакет санкций», а члены комиссии по внешней политике правящей либерально-демократической партии Японии предложили ввести запрет на импорт природного газа из РФ.

«В случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие [на заседании во вторник члены японской партии] предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — пишет агентство Kyodo.

В свою очередь, лидеры стран НАТО согласились в случае вторжения на Украину против РФ ввести «беспрецедентный пакет санкций». Решение было принято на онлайн-совещании британского премьер-министра Бориса Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО. «Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий», — указано в заявлении, которое было распространено канцелярией британского премьера Джонсона.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов от демократической и республиканской партий США возобновляет санкции против РФ из-за опасений вторжения в Украину. Евросоюз также допускает эскалацию конфликта, передает телеканал 360. При этом санкции против России ЕС вводить не будет из-за опасения роста цен на энергоносители.

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