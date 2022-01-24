Европа отказывается от санкций против России

24 января 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Евросоюз не спешит вводить санкции против РФ из-за ситуации на энергорынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейский союз не собирается вводить какие-либо санкции против России из-за Украины. Это подтвердил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав министерств иностранных дел. «Европа не планирует объявлять новые санкции против России», — заявил Боррель. Его слова приводит РИА «Новости». Об отказе ЕС вводить санкции против РФ ранее сообщал Bloomberg. По данным издания, Европа не соглашается на жесткую позицию в отношении Москвы, поскольку от конфликта с Россией может потерять гораздо больше, чем США. «В условиях растущей инфляции и давления на потребителей из-за роста цен на энергоносители официальные лица ЕС осторожно подходят к перспективе санкций», — писал Bloomberg. В Европе боятся, что обострение ситуации в Украине обострит поставки природного газа посреди зимы. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз начинает работу над новыми экономическими санкциями против РФ, если последняя «вторгнется» на Украину. Кандидат в президенты Франции, писатель и журналист Эрик Земмур, тем временем считает, что с Россией нужно дружить, а не вводить санкции, пишет «Национальная служба новостей». У США же более жесткая позиция по этому вопросу. Американский президент Джо Байден угрожает РФ невиданными до этого санкциями. А The Washington Рost пишет, что команда политика собирается лишить Россию смартфонов и других гаджетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский союз не собирается вводить какие-либо санкции против России из-за Украины. Это подтвердил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав министерств иностранных дел. «Европа не планирует объявлять новые санкции против России», — заявил Боррель. Его слова приводит РИА «Новости». Об отказе ЕС вводить санкции против РФ ранее сообщал Bloomberg. По данным издания, Европа не соглашается на жесткую позицию в отношении Москвы, поскольку от конфликта с Россией может потерять гораздо больше, чем США. «В условиях растущей инфляции и давления на потребителей из-за роста цен на энергоносители официальные лица ЕС осторожно подходят к перспективе санкций», — писал Bloomberg. В Европе боятся, что обострение ситуации в Украине обострит поставки природного газа посреди зимы. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз начинает работу над новыми экономическими санкциями против РФ, если последняя «вторгнется» на Украину. Кандидат в президенты Франции, писатель и журналист Эрик Земмур, тем временем считает, что с Россией нужно дружить, а не вводить санкции, пишет «Национальная служба новостей». У США же более жесткая позиция по этому вопросу. Американский президент Джо Байден угрожает РФ невиданными до этого санкциями. А The Washington Рost пишет, что команда политика собирается лишить Россию смартфонов и других гаджетов.