На улицах Кургана ввели новые ограничения, чтобы машины не мешали уборке снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана ввели запрет на ночную парковку на 26 участках дорог в Кургане, чтобы машины не мешали уборке снега. На участке улицы Свердлова введен круглосуточный запрет парковки. Постановление администрации Кургана об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«С целью уборки проезжей части, парковочных карманов и установки дорожных знаков, администрация города Кургана постановляет. Запретить стоянку транспортных средств на обеих сторонах проезжей части по улице Свердлова на участке от улицы Пушкина до улицы Зорге», — указано в постановлении. Кроме того, стоянка машин будет запрещена с 20:00 до 06:00 следующего дня на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах на участках улиц:

ул. Князева;

ул. Генерала Дубынина на участке от ул. Мостостроителей до ул. Мальцева;

ул. Зорге на участке от ул. Мяготина до ул. Свердлова, ул. Мяготина до ул. Радионова;

ул. Пушкина на участке от ул. Карельцева до ул. Красина, от ул. Красина до ул. Кирова, от ул. Комсомольской до ул. Ленина;

ул. Кравченко на участке от ул. Сибирской до ул. Гоголя;

пр. Конституции на участке от ул. Бажова до ул. Юргамышской;

ул. Родионова на участке от ул. Р. Зорге до ул. 1 Мая;

ул. Криволапова на участке от ул. Пушкина до ул. 9-я Больничная;

ул. Гоголя на участке от ул. Гоголя, 2 до ул. Тобольной, от ул. Ленина до ул. Половинской;

ул. К. Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Половинской;

ул. М. Горького на участке от ул. Горького, 4 до ул. Аргентовского;

ул. Советской на участке от ул. Красина до ул. Савельева;

ул. Климова на участке от ул. Красина до ул. Ленина;

ул. Красина на участке от ул. Станционной до ул. Куйбышева;

ул. Кирова на участке от ул. Станционной до ул. Климова;

ул. Томина на участке от ул. Томина, 110 до ул. Куйбышева;

ул. Володарского на участке от ул. Маркса до ул. Климова;

ул. Ленина на участке от ул. Мяготина до ул. Станционной;

ул. Пичугина на участке от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса;

ул. Савельева на участке от ул. Гоголя до ул. Мяготина;

ул. Мяготина на участке от ул. Пролетарской до ул. Ипподромной;

ул. Карбышева на участке от ул. Кузнецова до ул. Пригородной;

ул. Лесопарковой на участке от ул. Пригородной до разворотного кольца на ул. Лесопарковой;

пр. Голикова на участке от ул. Илизарова до ул. Мостостроителей;

ул. Витебского на участке от ул. Мостостроителей до ул. Мальцева, от пр. Первомайского до ул. Илизарова;

ул. Мальцева на участке от ул. Алексеева до ул. Витебского.

Дорожные знаки, запрещающие стоянку и обозначающие работу эвакуатора, должны установить не ранее, чем через 20 дней с момента официального опубликования постановления. УМВД России по городу Кургану рекомендовано контролировать соблюдения этих запретов.

О предстоящем запрете парковки на улицах Кургана ранее заявляли в мэрии. Это нужно, чтобы машины не мешали уборке снега. МУП «Специализированное дорожное предприятие» планирует купить эвакуатор, чтобы отвозить на штрафстоянку машины, мешающие уборке снега.

Запрет ночной парковки в Заозерном районе Скрин: Яндекс.Карты

Запрет ночной парковки в микрорайоне Рябково Скрин: Яндекс.Карты

Запрет ночной парковки в микрорайоне Энергетики Скрин: Яндекс.Карты

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