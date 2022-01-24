Власти Кургана ввели запрет на ночную парковку на 26 участках дорог в Кургане, чтобы машины не мешали уборке снега. На участке улицы Свердлова введен круглосуточный запрет парковки. Постановление администрации Кургана об этом опубликовано на сайте муниципалитета.
«С целью уборки проезжей части, парковочных карманов и установки дорожных знаков, администрация города Кургана постановляет. Запретить стоянку транспортных средств на обеих сторонах проезжей части по улице Свердлова на участке от улицы Пушкина до улицы Зорге», — указано в постановлении. Кроме того, стоянка машин будет запрещена с 20:00 до 06:00 следующего дня на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах на участках улиц:
ул. Князева;
ул. Генерала Дубынина на участке от ул. Мостостроителей до ул. Мальцева;
ул. Зорге на участке от ул. Мяготина до ул. Свердлова, ул. Мяготина до ул. Радионова;
ул. Пушкина на участке от ул. Карельцева до ул. Красина, от ул. Красина до ул. Кирова, от ул. Комсомольской до ул. Ленина;
ул. Кравченко на участке от ул. Сибирской до ул. Гоголя;
пр. Конституции на участке от ул. Бажова до ул. Юргамышской;
ул. Родионова на участке от ул. Р. Зорге до ул. 1 Мая;
ул. Криволапова на участке от ул. Пушкина до ул. 9-я Больничная;
ул. Гоголя на участке от ул. Гоголя, 2 до ул. Тобольной, от ул. Ленина до ул. Половинской;
ул. К. Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Половинской;
ул. М. Горького на участке от ул. Горького, 4 до ул. Аргентовского;
ул. Советской на участке от ул. Красина до ул. Савельева;
ул. Климова на участке от ул. Красина до ул. Ленина;
ул. Красина на участке от ул. Станционной до ул. Куйбышева;
ул. Кирова на участке от ул. Станционной до ул. Климова;
ул. Томина на участке от ул. Томина, 110 до ул. Куйбышева;
ул. Володарского на участке от ул. Маркса до ул. Климова;
ул. Ленина на участке от ул. Мяготина до ул. Станционной;
ул. Пичугина на участке от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса;
ул. Савельева на участке от ул. Гоголя до ул. Мяготина;
ул. Мяготина на участке от ул. Пролетарской до ул. Ипподромной;
ул. Карбышева на участке от ул. Кузнецова до ул. Пригородной;
ул. Лесопарковой на участке от ул. Пригородной до разворотного кольца на ул. Лесопарковой;
пр. Голикова на участке от ул. Илизарова до ул. Мостостроителей;
ул. Витебского на участке от ул. Мостостроителей до ул. Мальцева, от пр. Первомайского до ул. Илизарова;
ул. Мальцева на участке от ул. Алексеева до ул. Витебского.
Дорожные знаки, запрещающие стоянку и обозначающие работу эвакуатора, должны установить не ранее, чем через 20 дней с момента официального опубликования постановления. УМВД России по городу Кургану рекомендовано контролировать соблюдения этих запретов.
О предстоящем запрете парковки на улицах Кургана ранее заявляли в мэрии. Это нужно, чтобы машины не мешали уборке снега. МУП «Специализированное дорожное предприятие» планирует купить эвакуатор, чтобы отвозить на штрафстоянку машины, мешающие уборке снега.
Власти Кургана ввели запрет на ночную парковку на 26 участках дорог в Кургане, чтобы машины не мешали уборке снега. На участке улицы Свердлова введен круглосуточный запрет парковки. Постановление администрации Кургана об этом опубликовано на сайте муниципалитета. «С целью уборки проезжей части, парковочных карманов и установки дорожных знаков, администрация города Кургана постановляет. Запретить стоянку транспортных средств на обеих сторонах проезжей части по улице Свердлова на участке от улицы Пушкина до улицы Зорге», — указано в постановлении. Кроме того, стоянка машин будет запрещена с 20:00 до 06:00 следующего дня на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах на участках улиц: Дорожные знаки, запрещающие стоянку и обозначающие работу эвакуатора, должны установить не ранее, чем через 20 дней с момента официального опубликования постановления. УМВД России по городу Кургану рекомендовано контролировать соблюдения этих запретов. О предстоящем запрете парковки на улицах Кургана ранее заявляли в мэрии. Это нужно, чтобы машины не мешали уборке снега. МУП «Специализированное дорожное предприятие» планирует купить эвакуатор, чтобы отвозить на штрафстоянку машины, мешающие уборке снега.