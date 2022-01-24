Каждый пятый заболевший COVID-19 в ЯНАО — ребенок

За сутки в регионе 150 детей заболели ковидом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО за сутки коронавирусом заболели более 700 жителей. Каждый пятый из них — ребенок. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«В Ямало-Ненецком округе за сутки коронавирусной инфекцией заразились около 150 детей. Всего болеют более 1500 детей, госпитализированы — 25», — сообщили агентству в правительстве.

По информации окружного Роспотребнадзора, за сутки в регионе коронавирусом заболели 711 людей. Из них 667 случаев заражения были выявлены в муниципалитетах и 44 — на месторождениях.

Как сообщает администрация Нового Уренгоя, в связи с подъемом заболеваемости в городе было принято решение о создании детского инфекционного госпиталя на 55 коек. На данный момент в инфекционном госпитале занято 62 койки из 78.

С каждым днем в ЯНАО увеличивается частота случаев заражения Сovid. Ранее URA.RU сообщало, что за сутки в ЯНАО коронавирусом заболели 613 человек.

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