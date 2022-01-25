25 января 2022
24 января 2022

Челябинский депутат-бизнесмен отбил атаку налоговой инспекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская городская дума. Депутаты, иванов олег
Депутат Олег Иванов отбил претензии челябинских налоговиков на 600 тысяч рублей Фото:

Налоговая инспекция проиграла процесс о банкротстве фирмы «Альфарегионпроект» («АРП») от налоговой инспекции Центрального района Челябинска. Это следует из базы данных судебных дел. Фирма принадлежит депутату гордумы Олегу Иванову, с которого ФНС также взыскивает 119 млн рублей.

«Судебное заседание завершено 25 января. Принято решение о прекращении производства по делу», — сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Истец в лице налоговой инспекции Центрального района Челябинска требовал признать ООО «Институт „Альфарегионпроект“» несостоятельным (банкротом) и запустить в его отношении конкурсное производство. Сумма долгов фирмы на старте процесса достигала 600 тысяч рублей, при этом стоимость ее активов оценивалась вдвое больше. В том же суде ФНС добивается взыскания с Иванова 119 млн рублей, в связи с чем на имущество депутата и его жены наложен арест на сумму, указанную в иске.

Кроме того, 134 млн рублей взыскивает с фирмы «Альфастрой», принадлежащей Иванову, министерство строительства региона. По иску минстроя на имущество Иванова наложен арест. Ведомство также подало к «Альфастрою» требование о взыскании еще 49 млн рублей. В материалах суда есть данные от ФСБ, из которых следует, что Иванов может стать фигурантом уголовных дел по статье о крупном мошенничестве.

В сентябре сотрудники ФСБ провели обыски в фирмах Иванова. Представители депутата происходящее не комментируют.

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Налоговая инспекция проиграла процесс о банкротстве фирмы «Альфарегионпроект» («АРП») от налоговой инспекции Центрального района Челябинска. Это следует из базы данных судебных дел. Фирма принадлежит депутату гордумы Олегу Иванову, с которого ФНС также взыскивает 119 млн рублей. «Судебное заседание завершено 25 января. Принято решение о прекращении производства по делу», — сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Истец в лице налоговой инспекции Центрального района Челябинска требовал признать ООО «Институт „Альфарегионпроект“» несостоятельным (банкротом) и запустить в его отношении конкурсное производство. Сумма долгов фирмы на старте процесса достигала 600 тысяч рублей, при этом стоимость ее активов оценивалась вдвое больше. В том же суде ФНС добивается взыскания с Иванова 119 млн рублей, в связи с чем на имущество депутата и его жены наложен арест на сумму, указанную в иске. Кроме того, 134 млн рублей взыскивает с фирмы «Альфастрой», принадлежащей Иванову, министерство строительства региона. По иску минстроя на имущество Иванова наложен арест. Ведомство также подало к «Альфастрою» требование о взыскании еще 49 млн рублей. В материалах суда есть данные от ФСБ, из которых следует, что Иванов может стать фигурантом уголовных дел по статье о крупном мошенничестве. В сентябре сотрудники ФСБ провели обыски в фирмах Иванова. Представители депутата происходящее не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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