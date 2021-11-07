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Депутата гордумы Челябинска налоговики ведут к банкротству

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская городская дума. Депутаты, иванов олег
Бизнес Олега Иванова несет потери Фото:

В Арбитражный суд Челябинской области подан иск о банкротстве фирмы «Альфарегионпроект» («АРП») от налоговой инспекции Центрального района Челябинска. Фирма принадлежит депутату гордумы Олегу Иванову, с которого эта же инспекция взыскивает 119 млн рублей.

«Истец просит признать ООО „Институт ‚Альфарегионпроект‘“ несостоятельным (банкротом). Просит ввести в отношении должника конкурсное производство по упрощенной процедуре», — говорится в документе, выложенном на сайте суда.

Сумма долгов фирмы составляет 600 тысяч рублей. Заявление пока оставлено без движения. Стоимость активов «АРП» составляет, согласно сервису СБИС, 1,2 млн рублей. В этом же суде налоговики пытаются взыскать с Иванова 119 млн рублей. На имущество Иванова и его супруги наложен арест на сумму, указанную в иске.

Это не единственный процесс с участием бизнес-активов депутата. 134 млн рублей взыскивает с фирмы «Альфастрой», принадлежащей Иванову, министерство строительства региона. По иску минстроя на имущество Иванова наложен арест. Министерство также подало иск к «Альфастрою» на 49 млн рублей. В материалах суда есть данные от ФСБ, из которых следует, что Иванов может стать фигурантом уголовных дел по статье о крупном мошенничестве.

В сентябре сотрудники ФСБ провели обыски в фирмах Иванова. Представители депутата происходящее не комментируют.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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