Экономист МВФ назвала последствия войны на Украине для экономики

Эскалация конфликта России и Украины приведет к росту цен на энергоносители для многих стран и к продолжительному периоду повышенной инфляции. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ), заместитель директора-распределителя МВФ Гита Гопинат на брифинге, который был посвящен обновленному прогнозу по глобальной экономике.
«Инфляция растет повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт [России и Украины] может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — заявила Гита Гопинат в эфире Bloomberg TV.
Эскалация конфликта России и Украины приведет к росту цен на энергоносители для многих стран и к продолжительному периоду повышенной инфляции. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ), заместитель директора-распределителя МВФ Гита Гопинат на брифинге, который был посвящен обновленному прогнозу по глобальной экономике. «Инфляция растет повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт [России и Украины] может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — заявила Гита Гопинат в эфире Bloomberg TV. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании прорабатывает санкции против России на случай ее войны с Украиной. Также в Британии заявили, что готовы применить санкции против РФ независимо от развития конфликта на Украине. В США собираются изменить закон об антироссийских санкциях из-за опасений вторжения на Украину. США намереваются одновременно ввести все санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине, пишет RT.