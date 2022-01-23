Власти Британии: санкции грозят России даже без войны с Украиной

Британия может ввести санкции, если РФ попробует создать «марионеточный режим» на Украине Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Британии готовы применить экономические санкции против России независимо от взаимоотношений с Украиной. Об этом заявил заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб. По его словам, правительство может прибегнуть к этому при попытке Москвы привести к власти в Киеве политиков РФ.

«Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим. Лондон рассматривает возможность отключения РФ от международной банковской системы SWIFT. Против Москвы будет применен широкий пакет экономических и финансовых рестрикций», — подчеркнул Рааб в интервью телеканалу Sky News.

Ранее сообщалось, что британский МИД заявил о том, что российское правительство планирует поставить в Киеве пророссийского лидера. По мнению дипведомства Великобритании, Россия рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. Российская сторона назвала это дезинформацией и обвинила страны НАТО в создании напряженности вокруг Украины. Позднее британская газета The Telegraph сообщала, что правительство Великобритании занимается проработкой санкций против России в случае военных столкновений страны с Украиной. При этом не исключается вариант поддержки Лондоном отключения РФ от SWIFT и меры против «Северного потока — 2». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7, чтобы создать коалицию санкций.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам