Власти Британии: санкции грозят России даже без войны с Украиной

Власти Британии готовы применить экономические санкции против России независимо от взаимоотношений с Украиной. Об этом заявил заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб. По его словам, правительство может прибегнуть к этому при попытке Москвы привести к власти в Киеве политиков РФ.
«Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим. Лондон рассматривает возможность отключения РФ от международной банковской системы SWIFT. Против Москвы будет применен широкий пакет экономических и финансовых рестрикций», — подчеркнул Рааб в интервью телеканалу Sky News.
Ранее сообщалось, что британский МИД заявил о том, что российское правительство планирует поставить в Киеве пророссийского лидера. По мнению дипведомства Великобритании, Россия рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. Российская сторона назвала это дезинформацией и обвинила страны НАТО в создании напряженности вокруг Украины. Позднее британская газета The Telegraph сообщала, что правительство Великобритании занимается проработкой санкций против России в случае военных столкновений страны с Украиной. При этом не исключается вариант поддержки Лондоном отключения РФ от SWIFT и меры против «Северного потока — 2». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7, чтобы создать коалицию санкций.
Власти Британии готовы применить экономические санкции против России независимо от взаимоотношений с Украиной. Об этом заявил заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб. По его словам, правительство может прибегнуть к этому при попытке Москвы привести к власти в Киеве политиков РФ. «Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим. Лондон рассматривает возможность отключения РФ от международной банковской системы SWIFT. Против Москвы будет применен широкий пакет экономических и финансовых рестрикций», — подчеркнул Рааб в интервью телеканалу Sky News. Ранее сообщалось, что британский МИД заявил о том, что российское правительство планирует поставить в Киеве пророссийского лидера. По мнению дипведомства Великобритании, Россия рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. Российская сторона назвала это дезинформацией и обвинила страны НАТО в создании напряженности вокруг Украины. Позднее британская газета The Telegraph сообщала, что правительство Великобритании занимается проработкой санкций против России в случае военных столкновений страны с Украиной. При этом не исключается вариант поддержки Лондоном отключения РФ от SWIFT и меры против «Северного потока — 2». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7, чтобы создать коалицию санкций.