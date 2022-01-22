Британия начала разработку новых санкций против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Великобритании занимается проработкой санкций против России в случае военных столкновений страны с Украиной. При этом не исключается вариант поддержки Лондоном отключения РФ от SWIFT и меры против «Северного потока — 2». Об это сообщили британская газета The Telegraph.

«Чиновники начали работу над новыми санкциями, направленными на ослабление российской экономики в том случае, если Кремль продвинется вперед. Британия рассматривает ядерный вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT. Санкции не могут не включать мер против «Северного потока — 2», — информирует газета.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7, чтобы создать коалицию санкций. «Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, которые ударят в самое сердце российской экономики, если это не удастся», — сказал газете источник, близкий к британскому премьеру.

Ранее сообщалось, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности США к войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на российские предложения по гарантиям безопасности для того, чтобы избежать последствий. НАТО проведет учения после угроз России на переговорах. При этом Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину введением невиданных санкций в случае нападения России на Украину.

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