25 января 2022

Пермский театр отменяет представления из-за болезни солисток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Балетное шоу Панфилова. Закулисье Пермь, балерина
«Балет Евгения Панфилова» сообщил о переносе премьеры (архивное фото) Фото:

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» перенес премьеру спектакля «Идиот» и отменил показ «Головокружения». Причиной стала болезнь двух солисток, сообщили в театре.

«В связи с болезнью двух солисток театра произошли изменения в афише февраля. Премьера спектакля „Идиот“, назначенная на 7 и 16 февраля, переносится на 23 февраля. Отменен спектакль „Головокружение“ 10 февраля в филармонии „Триумф“», — говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Все приобретенные билеты зрители могут вернуть или обменять на другие даты. Руководство «Балета Евгения Панфилова» приносит публике извинения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» перенес премьеру спектакля «Идиот» и отменил показ «Головокружения». Причиной стала болезнь двух солисток, сообщили в театре. «В связи с болезнью двух солисток театра произошли изменения в афише февраля. Премьера спектакля „Идиот“, назначенная на 7 и 16 февраля, переносится на 23 февраля. Отменен спектакль „Головокружение“ 10 февраля в филармонии „Триумф“», — говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте». Все приобретенные билеты зрители могут вернуть или обменять на другие даты. Руководство «Балета Евгения Панфилова» приносит публике извинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...