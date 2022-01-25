Пермский театр отменяет представления из-за болезни солисток

«Балет Евгения Панфилова» сообщил о переносе премьеры (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» перенес премьеру спектакля «Идиот» и отменил показ «Головокружения». Причиной стала болезнь двух солисток, сообщили в театре.

«В связи с болезнью двух солисток театра произошли изменения в афише февраля. Премьера спектакля „Идиот“, назначенная на 7 и 16 февраля, переносится на 23 февраля. Отменен спектакль „Головокружение“ 10 февраля в филармонии „Триумф“», — говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Все приобретенные билеты зрители могут вернуть или обменять на другие даты. Руководство «Балета Евгения Панфилова» приносит публике извинения.