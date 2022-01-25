Кадыров заявил, что не хочет быть президентом РФ

26 января 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что его место в Чечне и он не планирует оттуда уходить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя в качестве президента РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале. Кадыров также подчеркнул, что Кремль не дает ему «никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов». «Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни поинтересовался у подписчиков, может ли он на своих страницах в социальных сетях говорить о том, какой он хочет видеть Россию и какие внешние угрозы его беспокоят. После чего заявил, что государство должно защищать свои интересы, «пока не пришлось отстаивать свои территории». Кадыров привел в пример Украину, на которой, по его словам, не нашлось людей, чтобы противостоять внешнему воздействию. Глава Чечни подчеркнул, что говорит об этом, как частное лицо, а не как руководитель региона. Он также отметил, что Кремль не дает ему никаких распоряжений по озвучиванию тех или иных тезисов. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику страны формирует президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на заявление Кадырова о том, как тот на месте главы государства решил бы украинский вопрос. По словам главы Чечни «давно бы забрал Украину, отправил бы войска, навел бы порядок», передает «Федеральное агентство новостей». Песков напомнил Кадырову, что тот на следующих выборах может баллотироваться в президенты РФ, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя в качестве президента РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале. Кадыров также подчеркнул, что Кремль не дает ему «никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов». «Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни поинтересовался у подписчиков, может ли он на своих страницах в социальных сетях говорить о том, какой он хочет видеть Россию и какие внешние угрозы его беспокоят. После чего заявил, что государство должно защищать свои интересы, «пока не пришлось отстаивать свои территории». Кадыров привел в пример Украину, на которой, по его словам, не нашлось людей, чтобы противостоять внешнему воздействию. Глава Чечни подчеркнул, что говорит об этом, как частное лицо, а не как руководитель региона. Он также отметил, что Кремль не дает ему никаких распоряжений по озвучиванию тех или иных тезисов. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику страны формирует президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на заявление Кадырова о том, как тот на месте главы государства решил бы украинский вопрос. По словам главы Чечни «давно бы забрал Украину, отправил бы войска, навел бы порядок», передает «Федеральное агентство новостей». Песков напомнил Кадырову, что тот на следующих выборах может баллотироваться в президенты РФ, сообщает телеканал 360.