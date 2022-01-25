В Кремле ответили на предложение Кадырова «забрать Украину»

Кадыров может попробовать баллотироваться в президенты, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Внешнюю политику формирует президент России Владимир Путин. Так во время общения с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова том, как бы он решил украинский вопрос на месте президента.

Ранее Кадыров во время эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы. По словам чеченского лидера, он бы на месте президента «давно бы забрал Украину, отправил бы войска, навел бы порядок», приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

«Как все граждане РФ он может выдвинуться на следующие президентские выборы, право закреплено в Конституции. Но хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует президент. К нашей всеобщей радости главой государства, куда в качестве субъекта входит Чечня, является Владимир Владимирович Путин», — прокомментировал заявление Кадырова пресс-секретарь Путина Песков на конференц-колле.

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