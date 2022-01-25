Павлу Дацюку осталось решить вопрос с горадминистрацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты не увидели препятствий для строительства гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов, которое задумали хоккеист Павел Дацюк и его бизнес-партнер Александр Трунтаев. Об этом говорится в акте, составленном по итогам историко-культурной экспертизы (ее проведение — обязательное условие для любых строек). Документ опубликован на сайте свердловского Управления госохраны объектов культурного наследия.

«На земельных участках, выбранных для строительства административно-гостиничного комплекса по улице Розы Люксембург. <…> Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия отсутствуют. Эксперт считает: возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ», — говорится в заключении.

О планах Дацюка и Трунтаева (они владеют ООО «Радиус Девелопмент») на участок на берегу Исети URA.RU писало с августа 2021-го. В марте прошлого года они выкупили у МУГИСО недострой за 22,4 миллиона рублей, который и хотят превратить в гостиницу. Но есть проблема: согласно действующей редакции правил землепользования и застройки, земля имеет статус ТОП-1 (парки, набережные, скверы), строить там нельзя. «Радиус» просил мэрию изменить назначение на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), однако горадминистрация отказывала, пока не вступят в силу изменения в генплан-2025.

К разрешению спора Дацюк привлекал замгубернатора региона Сергея Зырянова. По итогам его визита в «серый дом» было решено удовлетворить запрос коммерсантов, но с соблюдением всех бюрократических процедур. Статус участка пока остается неизменным.

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