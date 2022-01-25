Пермский эпидемиолог назвала особенности новой волны COVID-19

Ирина Фельдблюм предупреждает о резком росте заболеваемости коронавирусом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая волна коронавируса накроет Пермский край в ближайшие две недели, к COVID-19 присоединится грипп, а заболеваемость может увеличиться в восемь раз. Об этом рассказала завкафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

«Одновременно будет циркулировать и вирус COVID-19, и вирус гриппа. Причем вирус гриппа очевидно будет более агрессивный, чем в предыдущие годы. Поэтому не исключено, что могут возникать такие инфекции, когда человек одновременно может заболевать и гриппом и COVID-19», — говорит эпидемиолог на видео, опубликованном региональным оперштабом в соцсети «ВКонтакте».

Фельдблюм подчеркнула, что из-за появления омикрон-штамма заразность коронавируса возросла, поэтому скорость распространения инфекции будет высокой, а «заболеваемость может увеличиться в 5-8 раз». Эксперт советует всем в ближайшие две недели, «если они у нас есть», вакцинироваться. Также, по ее словам, необходимо избегать массовых мероприятий, носить маски и использовать антисептики.

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 356 новых случаев COVID-19, передает Роспотребнадзор. В стационарах лежат 1709 человек, в тяжелом состоянии находятся 158 пациентов. 73 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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