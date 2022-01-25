По словам врачей, в новом ковидном госпитале нет ни одного инфекциониста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики Новоуренгойской ЦГБ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на руководство медучреждения. По их словам, в новом ковидном госпитале нет ни одного инфекциониста, в то время как начальство трудоустроило туда своих родственников — хирургов, санитаров и косметологов, сообщают врачи в соцсети «ВКонтакте».

«От имени работников взрослого инфекционного отделения просим Вас разобраться в сложившейся ситуации. В сентябре 2020 года главным врачом назначили Кирилла Трапезникова, замглавного врача стал Камиль Mагомеджанов (Тюмень). Все их родственники и знакомые из Тюмени переехали работать в Новый Уренгой и были трудоустроены в инфекционное отделение нового госпиталя №3. Привлеченный персонал — это родственники гражданской жены зам. главврача — Дубровиной, которая заведует инфекционным корпусом, в чем просматривается коррупционная составляющая. А квалифицированных работников оставили за бортом. В настоящее время мы остаемся в старом инфекционном корпусе и наверное санитары, хирурги, косметологи оказывают более квалифицированную помощь в борьбе с covid, чем инфекционисты», — говорится в жалобе медиков, которую они разослали в группах (орфография сохранена).

В обращении врачи отмечают, что в новом госпитале нет ни одного инфекциониста. А выплаты, предназначенные профильным специалистам в борьбе с пандемией, выплачиваются знакомым и родственникам руководства.

В НЦГБ сообщили, что пригласили специалистов из Тюмени из-за нехватки медиков. «Согласно приказу Минздрава РФ, лечение пациентов с covid-19 могут проводить врачи-специалисты, имеющие соответствующие сертификаты, под контролем инфекциониста. О личных взаимоотношениях заместителя главврача К.М. Магомеджанова и А.П. Дубровиной главврачу ничего не известно. Если авторы письма предоставят доказательства коррупционной составляющей, то руководство НЦГБ поспособствует передаче дела в правоохранительные органы», — ответили на пост в больнице.

Жалоба президенту Владимиру Путину от медиков Новоуренгойской ЦГБ Максон Икизли, сообщество «ГОРОРО | Новый Уренгой»

Медперсонал просит Путина разобраться в проблеме Максон Икизли, сообщество «ГОРОРО | Новый Уренгой»

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