Власти Сургута собираются сносить здание культового кинотеатра

На месте кинотеатра «Аврора» может появиться сквер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута собираются сносить здание кинотеатра «Аврора», которое расположено в центре города. Он долгое время являлся единственным учреждением такого рода в крупнейшем муниципалитете ХМАО. О планах по сносу стало известно в ходе заседания городского штаба по строительству, передает корреспондент URA.RU.

«Этот объект признан на сегодня аварийным. Театр „Петрушка“ выехал из этого объекта. На сегодняшний день для обеспечения безопасности этот объект необходимо снести. Потребность в сносе составляет 19 млн 767 тысяч рублей», — прокомментировала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Татьяна Смычкова.

Глава Сургута Андрей Филатов выразил надежду, что выделение денег на снос кинотеатра поддержит сначала бюджетная комиссия городской администрации, а затем и депутаты на заседании местной думы. Также мэру доложили, что после сноса здания «Авроры» на этом месте предполагается разбить сквер.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2015 году кинотеатр «Аврора» был передан в пользование театру актера и кукол «Петрушка». Однако позже выяснилось, что здание является аварийным и не может эксплуатироваться.

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