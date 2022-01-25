Челябинский депутат закрыла соцсети из-за неприличных фото

Незнакомы люди стали присылать Ольге Мухометьяровой взрослый контент (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова ограничила возможность жителям писать ей личный сообщения в социальных сетях. Как рассказала URA.RU депутат, она стала получать много интимных фотографий от незнакомых мужчин и ей это совсем не нравится.

«Мне стали приходить личные сообщения от мужчин с непристойными фотографиями и видео. Я не могла понять, что происходит. Пока один из них не кинул мне ссылку на сайт, где мужчины и женщины ищут себе половых партнеров. На этом сайте была размещена анкета с моими фотографиями и моими личными данными, взятыми с соцсетей», — рассказала URA.RU депутат.

По мнению Мухометьяровой, анкету на сайте для взрослых разместили ее политические оппоненты. Жаловаться в правоохранительные органы депутат не станет, поскольку считает, что полиция не сможет найти виновных.

Депутат также отметила, что на решение ограничить общение в соцсетях также повлияло поведение одной из жительниц Златоуста. Женщина обвинила Мухометьярову в бездействии, но при этом сама не оставила в личном сообщении ни адреса, ни телефона для обратной связи для решения коммунального вопроса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам