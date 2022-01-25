25 января 2022

Челябинский депутат закрыла соцсети из-за неприличных фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Незнакомы люди стали присылать Ольге Мухометьяровой взрослый контент (фото из архива) Фото:

Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова ограничила возможность жителям писать ей личный сообщения в социальных сетях. Как рассказала URA.RU депутат, она стала получать много интимных фотографий от незнакомых мужчин и ей это совсем не нравится.

«Мне стали приходить личные сообщения от мужчин с непристойными фотографиями и видео. Я не могла понять, что происходит. Пока один из них не кинул мне ссылку на сайт, где мужчины и женщины ищут себе половых партнеров. На этом сайте была размещена анкета с моими фотографиями и моими личными данными, взятыми с соцсетей», — рассказала URA.RU депутат.

По мнению Мухометьяровой, анкету на сайте для взрослых разместили ее политические оппоненты. Жаловаться в правоохранительные органы депутат не станет, поскольку считает, что полиция не сможет найти виновных.

Депутат также отметила, что на решение ограничить общение в соцсетях также повлияло поведение одной из жительниц Златоуста. Женщина обвинила Мухометьярову в бездействии, но при этом сама не оставила в личном сообщении ни адреса, ни телефона для обратной связи для решения коммунального вопроса.

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Депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова ограничила возможность жителям писать ей личный сообщения в социальных сетях. Как рассказала URA.RU депутат, она стала получать много интимных фотографий от незнакомых мужчин и ей это совсем не нравится. «Мне стали приходить личные сообщения от мужчин с непристойными фотографиями и видео. Я не могла понять, что происходит. Пока один из них не кинул мне ссылку на сайт, где мужчины и женщины ищут себе половых партнеров. На этом сайте была размещена анкета с моими фотографиями и моими личными данными, взятыми с соцсетей», — рассказала URA.RU депутат. По мнению Мухометьяровой, анкету на сайте для взрослых разместили ее политические оппоненты. Жаловаться в правоохранительные органы депутат не станет, поскольку считает, что полиция не сможет найти виновных. Депутат также отметила, что на решение ограничить общение в соцсетях также повлияло поведение одной из жительниц Златоуста. Женщина обвинила Мухометьярову в бездействии, но при этом сама не оставила в личном сообщении ни адреса, ни телефона для обратной связи для решения коммунального вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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