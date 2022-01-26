США передали России ответ по гарантиям безопасности

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Американский посол лично прибыл с письмом в МИД РФ Фото:
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Переговоры России и НАТО

Посол США в Москве Джон Салливан передал российским коллегам ответ Пентагона на предложения РФ по гарантиям безопасности. Для этих целей американский дипломат лично прибыл в МИД РФ.

«Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в среду в МИД РФ. Автомобиль посла подъехал к зданию министерства около 19:30 мск», — сообщает ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщал о том, что США готовит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, ранее представленным Москвой. Американская сторона выразила готовность передать документ сегодня, 26 января.

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Посол США в Москве Джон Салливан передал российским коллегам ответ Пентагона на предложения РФ по гарантиям безопасности. Для этих целей американский дипломат лично прибыл в МИД РФ. «Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в среду в МИД РФ. Автомобиль посла подъехал к зданию министерства около 19:30 мск», — сообщает ТАСС. Ранее телеканал CNN сообщал о том, что США готовит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, ранее представленным Москвой. Американская сторона выразила готовность передать документ сегодня, 26 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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