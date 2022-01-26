США передали России ответ по гарантиям безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан передал российским коллегам ответ Пентагона на предложения РФ по гарантиям безопасности. Для этих целей американский дипломат лично прибыл в МИД РФ.
«Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в среду в МИД РФ. Автомобиль посла подъехал к зданию министерства около 19:30 мск», — сообщает ТАСС.
Ранее телеканал CNN сообщал о том, что США готовит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, ранее представленным Москвой. Американская сторона выразила готовность передать документ сегодня, 26 января.
Посол США в Москве Джон Салливан передал российским коллегам ответ Пентагона на предложения РФ по гарантиям безопасности. Для этих целей американский дипломат лично прибыл в МИД РФ. «Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в среду в МИД РФ. Автомобиль посла подъехал к зданию министерства около 19:30 мск», — сообщает ТАСС. Ранее телеканал CNN сообщал о том, что США готовит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, ранее представленным Москвой. Американская сторона выразила готовность передать документ сегодня, 26 января.