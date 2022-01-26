В США оправдались за рекомендации покидать Украину

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Призыв покидать Украину не означает скорой эскалации России, заявил Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

То, что американцам было рекомендовано покинуть Украину, не означает уверенность Белого дома в скором нападении России на это государство. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Госдепартаменте, которое транслировалось на YouTube.

«Сейчас мы не уверены в том, что Россия продолжит свою агрессию в отношении Украины. Однако мы были обязаны разослать американцам уведомления об опасности», — сказал Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что на сайте посольства США на Украине было опубликовано заявление с призывом для американцев рассмотреть возможность уехать из страны. В Госдепе разрешили семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину.

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То, что американцам было рекомендовано покинуть Украину, не означает уверенность Белого дома в скором нападении России на это государство. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Госдепартаменте, которое транслировалось на YouTube. «Сейчас мы не уверены в том, что Россия продолжит свою агрессию в отношении Украины. Однако мы были обязаны разослать американцам уведомления об опасности», — сказал Энтони Блинкен. Ранее сообщалось, что на сайте посольства США на Украине было опубликовано заявление с призывом для американцев рассмотреть возможность уехать из страны. В Госдепе разрешили семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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