В США оправдались за рекомендации покидать Украину

Призыв покидать Украину не означает скорой эскалации России, заявил Энтони Блинкен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

То, что американцам было рекомендовано покинуть Украину, не означает уверенность Белого дома в скором нападении России на это государство. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Госдепартаменте, которое транслировалось на YouTube.

«Сейчас мы не уверены в том, что Россия продолжит свою агрессию в отношении Украины. Однако мы были обязаны разослать американцам уведомления об опасности», — сказал Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что на сайте посольства США на Украине было опубликовано заявление с призывом для американцев рассмотреть возможность уехать из страны. В Госдепе разрешили семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину.