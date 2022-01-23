Госдеп разрешил семьям сотрудников США в Киеве покинуть Украину

24 января 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Украину при первой же возможности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Семьи сотрудников американского посольства в Киеве могут покинуть Украину. Такое распоряжение выпустил Госдепартамент США. «Госдепартамент разрешил добровольный отъезд госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — написано в заявлении внешнеполитического ведомства». Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что это всего лишь рекомендации и американцы не обязаны уезжать из страны. В Госдепе представителям США посоветовали покинуть Украину уже сейчас, используя пока имеющуюся возможность улететь на коммерческих рейсах. Кроме того, ведомство призвало американцев не ездить в эту страну, так как есть некая «сохраняющаяся напряженность» возле ее границ. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, совместные учения России и Беларуси, а также наращивание военных сил возле границ с Украиной говорят об агрессивном настроении Москвы по отношению к Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многочисленные обвинения США, а также угрозы не приведут ни к чему хорошему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семьи сотрудников американского посольства в Киеве могут покинуть Украину. Такое распоряжение выпустил Госдепартамент США. «Госдепартамент разрешил добровольный отъезд госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — написано в заявлении внешнеполитического ведомства». Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что это всего лишь рекомендации и американцы не обязаны уезжать из страны. В Госдепе представителям США посоветовали покинуть Украину уже сейчас, используя пока имеющуюся возможность улететь на коммерческих рейсах. Кроме того, ведомство призвало американцев не ездить в эту страну, так как есть некая «сохраняющаяся напряженность» возле ее границ. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, совместные учения России и Беларуси, а также наращивание военных сил возле границ с Украиной говорят об агрессивном настроении Москвы по отношению к Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многочисленные обвинения США, а также угрозы не приведут ни к чему хорошему.