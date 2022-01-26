Американские дипломаты призвали своих граждан покинуть Украину

26 января 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Дипломатов собираются вывозить коммерческими рейсами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Посольство США на Украине призывало граждан Америки рассмотреть возможность отъезда на фоне непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Заявление опубликовано на сайте посольства. «Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — сообщили в посольстве. Ранее в госдепартаменте США разрешил своим госслужащим и их семьям уехать из Украины. Это не обязательно, а является рекомендацией, сообщается в распоряжении. В ведомстве призвали американцев пока не ездить на Украину из-за напряженности возле ее границ. Также распоряжение об эвакуации членов семей дипломатов с территории Украины опубликовало правительство Австралии. О вывозе некоторых дипломатов и их семей заявили и в Великобритании, посольство продолжит работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство США на Украине призывало граждан Америки рассмотреть возможность отъезда на фоне непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Заявление опубликовано на сайте посольства. «Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — сообщили в посольстве. Ранее в госдепартаменте США разрешил своим госслужащим и их семьям уехать из Украины. Это не обязательно, а является рекомендацией, сообщается в распоряжении. В ведомстве призвали американцев пока не ездить на Украину из-за напряженности возле ее границ. Также распоряжение об эвакуации членов семей дипломатов с территории Украины опубликовало правительство Австралии. О вывозе некоторых дипломатов и их семей заявили и в Великобритании, посольство продолжит работу.