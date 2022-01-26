Американские дипломаты призвали своих граждан покинуть Украину

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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
Дипломатов собираются вывозить коммерческими рейсами Фото:
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Война на Украине

Посольство США на Украине призывало граждан Америки рассмотреть возможность отъезда на фоне непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Заявление опубликовано на сайте посольства.

«Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — сообщили в посольстве.

Ранее в госдепартаменте США разрешил своим госслужащим и их семьям уехать из Украины. Это не обязательно, а является рекомендацией, сообщается в распоряжении. В ведомстве призвали американцев пока не ездить на Украину из-за напряженности возле ее границ.

Также распоряжение об эвакуации членов семей дипломатов с территории Украины опубликовало правительство Австралии. О вывозе некоторых дипломатов и их семей заявили и в Великобритании, посольство продолжит работу.

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Посольство США на Украине призывало граждан Америки рассмотреть возможность отъезда на фоне непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Заявление опубликовано на сайте посольства. «Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — сообщили в посольстве. Ранее в госдепартаменте США разрешил своим госслужащим и их семьям уехать из Украины. Это не обязательно, а является рекомендацией, сообщается в распоряжении. В ведомстве призвали американцев пока не ездить на Украину из-за напряженности возле ее границ. Также распоряжение об эвакуации членов семей дипломатов с территории Украины опубликовало правительство Австралии. О вывозе некоторых дипломатов и их семей заявили и в Великобритании, посольство продолжит работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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