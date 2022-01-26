В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на жилье

27 января 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

По словам Александра Якубовского, некоторые категории граждан лишены господдержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Необходимо создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. С таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат предложил разработать льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не производится активное жилищное строительство, передают «Известия». Или стоит рассмотреть на эти территории действие всех имеющихся льготных программ на вторичную недвижимость, добавил Александр Якубовский. По его словам, действующие в России льготные ипотечные программы направлены на поддержание спроса на квартиры в новостройках и не распространяются на вторичное жилье, под исключение попал только Дальневосточный федеральный округ. В населенных пунктах, где не строят новое жилье, граждане лишены государственной поддержки, отметил парламентарий. В Минстрое РФ сообщили, что инициатива требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания. Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко также добавил, что к реализации стоит подходить с максимальной осторожностью, так как имеется риск ускорения темпов разогрева рынка недвижимости. Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» и глава партии Сергей Миронов предложили запустить новую льготную ипотеку. Предполагается, что новая ипотека будет распространяться как на новостройки, так и на вторичное жилье, а также на частные дома на земельных участках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. С таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат предложил разработать льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не производится активное жилищное строительство, передают «Известия». Или стоит рассмотреть на эти территории действие всех имеющихся льготных программ на вторичную недвижимость, добавил Александр Якубовский. По его словам, действующие в России льготные ипотечные программы направлены на поддержание спроса на квартиры в новостройках и не распространяются на вторичное жилье, под исключение попал только Дальневосточный федеральный округ. В населенных пунктах, где не строят новое жилье, граждане лишены государственной поддержки, отметил парламентарий. В Минстрое РФ сообщили, что инициатива требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания. Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко также добавил, что к реализации стоит подходить с максимальной осторожностью, так как имеется риск ускорения темпов разогрева рынка недвижимости. Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» и глава партии Сергей Миронов предложили запустить новую льготную ипотеку. Предполагается, что новая ипотека будет распространяться как на новостройки, так и на вторичное жилье, а также на частные дома на земельных участках.