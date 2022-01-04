Миронов предложил ввести новую льготную ипотеку для многодетных

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Сергей Миронов в Екатеринбурге. Екатеринбург , миронов сергей
Льготную ипотеку под 3% планируют ввести с 2023 года, заявил Сергей Миронов Фото:

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили запустить новую программу льготной ипотеки. Ее смогут получить семьи с тремя и более детьми под ставку 3% годовых. Соответствующий проект направлен на заключение в правительство РФ.

«Мы предлагаем выдавать льготный кредит под 3% годовых на весь срок действия ипотеки для приобретения строящегося и вторичного жилья, частных домов на земельных участках. Эта программа должна распространяться на ранее выданную ипотеку и на жилищные кредиты», — цитирует пресс-служба «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова.

Депутаты фракции предлагают выдавать льготную ипотеку под 3% многодетным семьям. Запустить программу планируют с 2023 года. Однако все необходимое для этого нужно подготовить уже в 2022 году, во время разработки бюджета на ближайшие три года, подчеркнул Миронов.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позже президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции сообщил, что льготная ипотека ведет к подорожанию жилья. Однако благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья, добавил глава государства.

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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили запустить новую программу льготной ипотеки. Ее смогут получить семьи с тремя и более детьми под ставку 3% годовых. Соответствующий проект направлен на заключение в правительство РФ. «Мы предлагаем выдавать льготный кредит под 3% годовых на весь срок действия ипотеки для приобретения строящегося и вторичного жилья, частных домов на земельных участках. Эта программа должна распространяться на ранее выданную ипотеку и на жилищные кредиты», — цитирует пресс-служба «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Депутаты фракции предлагают выдавать льготную ипотеку под 3% многодетным семьям. Запустить программу планируют с 2023 года. Однако все необходимое для этого нужно подготовить уже в 2022 году, во время разработки бюджета на ближайшие три года, подчеркнул Миронов. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позже президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции сообщил, что льготная ипотека ведет к подорожанию жилья. Однако благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья, добавил глава государства.
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