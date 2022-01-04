Миронов предложил ввести новую льготную ипотеку для многодетных

04 января 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Льготную ипотеку под 3% планируют ввести с 2023 года, заявил Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили запустить новую программу льготной ипотеки. Ее смогут получить семьи с тремя и более детьми под ставку 3% годовых. Соответствующий проект направлен на заключение в правительство РФ. «Мы предлагаем выдавать льготный кредит под 3% годовых на весь срок действия ипотеки для приобретения строящегося и вторичного жилья, частных домов на земельных участках. Эта программа должна распространяться на ранее выданную ипотеку и на жилищные кредиты», — цитирует пресс-служба «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Депутаты фракции предлагают выдавать льготную ипотеку под 3% многодетным семьям. Запустить программу планируют с 2023 года. Однако все необходимое для этого нужно подготовить уже в 2022 году, во время разработки бюджета на ближайшие три года, подчеркнул Миронов. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позже президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции сообщил, что льготная ипотека ведет к подорожанию жилья. Однако благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья, добавил глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили запустить новую программу льготной ипотеки. Ее смогут получить семьи с тремя и более детьми под ставку 3% годовых. Соответствующий проект направлен на заключение в правительство РФ. «Мы предлагаем выдавать льготный кредит под 3% годовых на весь срок действия ипотеки для приобретения строящегося и вторичного жилья, частных домов на земельных участках. Эта программа должна распространяться на ранее выданную ипотеку и на жилищные кредиты», — цитирует пресс-служба «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Депутаты фракции предлагают выдавать льготную ипотеку под 3% многодетным семьям. Запустить программу планируют с 2023 года. Однако все необходимое для этого нужно подготовить уже в 2022 году, во время разработки бюджета на ближайшие три года, подчеркнул Миронов. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позже президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции сообщил, что льготная ипотека ведет к подорожанию жилья. Однако благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья, добавил глава государства.