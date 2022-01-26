Свердловским школьникам задали на дом эротическую сказку

Четвероклассникам одной из школ в Реже на дом задали прочитать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Четвероклассникам одной из школ в Реже (Свердловская область) задали на дом сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом. Родители отказались выполнять с детьми домашнее задание, а также пожаловались директору школы. Об этом рассказала мама ребенка, которая увидела задание в электронном дневнике.

«Задание появилось в электронном дневнике — прочитать в выходные сказку „Царь Никита и 40 его дочерей“. Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать», — рассказала мама одного из учеников порталу е1.

Директор школы Светлана Шишканова пояснила, что учителя наказали дисциплинарно. «Учитель сама толком не смогла объяснить, как это произошло, она хотела задать на дом „Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях“, но написала почему-то „Царь Никита“», — пояснила она.

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