Запад пытается перечеркнуть подвиг советского народа во Второй мировой войне, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг советского народа. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Политик напомнил о праздновании дня полного снятия блокады с Ленинграда и призвал помнить подвиг жителей города.

«Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что жертвами блокады Ленинграда стали почти миллион человек. По его словам, это больше, чем потери США и Великобритании вместе взятых за все годы Второй мировой войны.

В августе 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев обвинил ряд стран в «исторической агрессии» по отношению к России. По его словам, они пытаются исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.

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