Володин упрекнул Запад в попытке переписать историю России. «Перечеркнуть подвиги»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Запад пытается перечеркнуть подвиг советского народа во Второй мировой войне, считает Вячеслав Володин Фото:

Запад пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг советского народа. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Политик напомнил о праздновании дня полного снятия блокады с Ленинграда и призвал помнить подвиг жителей города.

«Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что жертвами блокады Ленинграда стали почти миллион человек. По его словам, это больше, чем потери США и Великобритании вместе взятых за все годы Второй мировой войны.

В августе 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев обвинил ряд стран в «исторической агрессии» по отношению к России. По его словам, они пытаются исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг советского народа. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Политик напомнил о праздновании дня полного снятия блокады с Ленинграда и призвал помнить подвиг жителей города. «Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы напомнил, что жертвами блокады Ленинграда стали почти миллион человек. По его словам, это больше, чем потери США и Великобритании вместе взятых за все годы Второй мировой войны. В августе 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев обвинил ряд стран в «исторической агрессии» по отношению к России. По его словам, они пытаются исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды, которые ведут подрывную работу против нашей страны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...