В МИДе заявили об «исторической агрессии» против России

Ряд стран пытаются принизить значение России в системе международных отношений, считает Григорий Лукьянцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия в последние годы подвергается «исторической агрессии», заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. По его словам, ряд стран пытается исказить историю и принизить роль РФ в системе международных отношений.

«В последние годы Россия подверглась самой настоящей исторической агрессии, как мы ее называем. Это явные попытки ряда государств исказить, фальсифицировать историю. Не переписать как-то, поскольку изучение истории — это постоянный процесс, а именно фальсифицировать и извратить в своих совершенно четких политических и геополитических целях», — цитирует Григория Лукьянцева РИА «Новости».

Дипломат также рассказал, что за рубежном преследуют гражданских активистов, некоммерческие организации и представителей русскоязычны СМИ. По словам Лукьянцева, давление оказывают на тех, кто активно занимается вопросами сохранения исторической правды.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше, Финляндии и Прибалтике создаются центры антироссийской пропаганды. По его словам, они ведут подрывную работу против России и пытаются вмешаться во внутренние дела страны, передает RT.