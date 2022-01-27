Медведев назвал Украину игрушкой в руках НАТО и США

США использует Украину в геополитической игре против России и Китая, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина стала игрушкой в руках США и НАТО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Запад использует Киев как инструмент геополитического давления на Россию.

«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию. Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна», — цитирует Дмитрия Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза РФ отметил, что Запад использует Киев как аргумент в геополитической игре против России и Китая. По его мнению, именно с этим связана напряженность в Восточной Европе. Медведев выразил надежду, что в скором будущем ситуация изменится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «дипломатической игрой» эвакуацию иностранных послов из Киева. Он также призвал не верить слухам о скорой эскалации конфликта на границах республики. Он добавил, что Украина продолжает сотрудничать со своими партнерами. До этого CNN сообщил, что посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан с Украины. Позже вывезти своих дипломатов решила Австралия, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам