Журналист CNN: США экстренно готовят эвакуацию граждан из Украины

22 января 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Планируется эвакуация дипломатов США и их семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан из Украины. Об этом заявил корреспондент телеканала CNN Мэттью Чэнс. «Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства. США сообщили Украине, что „вероятно, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе“», — написала Мэттью Чэнс в Twitter. На Западе обеспокоены из-за возможного вторжения России на Украину. В США планируют ввести санкции в случае нападения. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к срочному введению санкций в отношении Москвы. Не нужно ждать вторжения на Украину, сказал он. Россия никогда не угрожала Украине, высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва должна предпринять меры по деэскалации и решить проблему с Украиной, цитирует «Царьград» главу МИД Германии Анналену Бербок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан из Украины. Об этом заявил корреспондент телеканала CNN Мэттью Чэнс. «Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства. США сообщили Украине, что „вероятно, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе“», — написала Мэттью Чэнс в Twitter. На Западе обеспокоены из-за возможного вторжения России на Украину. В США планируют ввести санкции в случае нападения. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к срочному введению санкций в отношении Москвы. Не нужно ждать вторжения на Украину, сказал он. Россия никогда не угрожала Украине, высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва должна предпринять меры по деэскалации и решить проблему с Украиной, цитирует «Царьград» главу МИД Германии Анналену Бербок.