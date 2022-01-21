21 января 2022

Журналист CNN: США экстренно готовят эвакуацию граждан из Украины

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Планируется эвакуация дипломатов США и их семей Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан из Украины. Об этом заявил корреспондент телеканала CNN Мэттью Чэнс.

«Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства. США сообщили Украине, что „вероятно, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе“», — написала Мэттью Чэнс в Twitter.

На Западе обеспокоены из-за возможного вторжения России на Украину. В США планируют ввести санкции в случае нападения. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к срочному введению санкций в отношении Москвы. Не нужно ждать вторжения на Украину, сказал он. Россия никогда не угрожала Украине, высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва должна предпринять меры по деэскалации и решить проблему с Украиной, цитирует «Царьград» главу МИД Германии Анналену Бербок.

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Посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан из Украины. Об этом заявил корреспондент телеканала CNN Мэттью Чэнс. «Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства. США сообщили Украине, что „вероятно, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе“», — написала Мэттью Чэнс в Twitter. На Западе обеспокоены из-за возможного вторжения России на Украину. В США планируют ввести санкции в случае нападения. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к срочному введению санкций в отношении Москвы. Не нужно ждать вторжения на Украину, сказал он. Россия никогда не угрожала Украине, высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва должна предпринять меры по деэскалации и решить проблему с Украиной, цитирует «Царьград» главу МИД Германии Анналену Бербок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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