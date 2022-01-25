Зеленский назвал «игрой» эвакуацию дипломатов из Украины

26 января 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Не стоит верить всем новостям и слухам о скорой эскалации конфликта на границах Украины, а уезд с Киева послов некоторых стран является частью «дипломатической игры». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видео-обращении, которое опубликовано на сайте Офиса президента. «Посольства стран Евросоюза и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры», — сказал Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина продолжает сотрудничать со своими партнерами. Также украинский президент призвал граждан «беречь свой мозг от брехни, а сердце — от паники». Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский обращался к украинцам с просьбой не паниковать из-за возможного риска войны с Россией. После этого обращения граждане стали опустошать полки продуктовых магазинов, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Украинский лидер заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, пообещав о мирном решении конфликта.