25 января 2022

Зеленский назвал «игрой» эвакуацию дипломатов из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский призвал украинцев беречь «беречь свой мозг от брехни» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Не стоит верить всем новостям и слухам о скорой эскалации конфликта на границах Украины, а уезд с Киева послов некоторых стран является частью «дипломатической игры». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видео-обращении, которое опубликовано на сайте Офиса президента.

«Посольства стран Евросоюза и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры», — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина продолжает сотрудничать со своими партнерами. Также украинский президент призвал граждан «беречь свой мозг от брехни, а сердце — от паники».

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский обращался к украинцам с просьбой не паниковать из-за возможного риска войны с Россией. После этого обращения граждане стали опустошать полки продуктовых магазинов, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Украинский лидер заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, пообещав о мирном решении конфликта.

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Не стоит верить всем новостям и слухам о скорой эскалации конфликта на границах Украины, а уезд с Киева послов некоторых стран является частью «дипломатической игры». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видео-обращении, которое опубликовано на сайте Офиса президента. «Посольства стран Евросоюза и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры», — сказал Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина продолжает сотрудничать со своими партнерами. Также украинский президент призвал граждан «беречь свой мозг от брехни, а сердце — от паники». Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский обращался к украинцам с просьбой не паниковать из-за возможного риска войны с Россией. После этого обращения граждане стали опустошать полки продуктовых магазинов, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Украинский лидер заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, пообещав о мирном решении конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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